Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’den kritik görüşme /13 Eylül 2023 09:04

Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’den kritik görüşme

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Özel, Cuma günü Genel Merkez'de yapacağı basın toplantısı ile Genel Başkan adaylığını açıklayacak.

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CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmalarının ardından değişim çıkışı ile gündeme gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığını açıklamadan hemen önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.


Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki makamında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğü öğrenildi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na hazırladığı ve kamuoyuna açıklamaya hazırlandığı ‘Tutum belgesini' sunduğu belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL, GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan genel merkezde basın toplantısı yapmak istediğini de iletti. Özel, Cuma günü Genel Merkez'de yapacağı basın toplantısı ile hem tutum belgesini, hem de Genel Başkan adaylığını açıklayacak.

Özel'in Grup Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiği adaylık açıklamasından sonra bu durumun etik olmayacağı eleştirileri yapılıyor. Ancak Özel'in istifa konusunda halen kararsız olduğu biliniyor.

Özel, adaylık açıklamasının ardından Cumartesi günü ise İzmir İl Kongresi'ne katılacağı kaydedildi.

CHP'nin kongre süreci 15 Ekim tarihi itibariyle tamamlanıyor ve Kasım ayında da kurultayın yapılması öngörülüyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Özgür Özel, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün saat 14.00’te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım” ifadelerini kullandı.
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