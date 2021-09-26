Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı’na katılanların sayısı artabilir /26 Eylül 2021 10:08

Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı’na katılanların sayısı artabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı’na katılanların sayısı artabilir" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu iktidarın bittiğini kendileri de biliyor. Aslında Saray’daki de biliyor. Etrafındaki beslemeler ellerindeki gücü, imkânları kaybetmemek için bu gerçeği kendisine söylemiyorlar. Hatta tam tersini söylüyorlar. Gelinen nokta, tam bir çoklu organ yetmezliğidir" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Bizim sıklıkla vurguladığımız beş temel alandaki sorunlar giderek derinleşiyor. Demokrasi, toplumsal barış, ekonomi, eğitim, dış politika darmadağınık. Ama bunlar çözülemez değil. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. İktidarda bu yönde bir irade kalmadı. İşte yurtlar, böyle bir sorunun varlığını bile görmüyorlar" ifadelerini kullandı.
'Bu iktidarın alternatifi oluşmuştur'
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bu iktidarın alternatifi oluşmuştur. Bunu Saray’daki de görüyor. Bütün amacı oluşmuş olan yeni iktidar seçeneğini ortadan kaldırmak. Devletin, devlet kurumlarının imkânlarını da bunun için kullanmaktan çekinmiyorlar.
Gerek Sayın Akşener’le gerek Milleti İttifakı’nın öteki bileşenleriyle gerekse ittifak dışındaki muhalefet partileriyle yeni iktidar hedefli, temel sorunların çözüm yöntemleriyle ilgili sürekli görüşüyoruz. Bunlar kamuoyu önünde ya da ayrıca oluyor. Hem genel başkanlar hem genel başkan yardımcıları düzeyinde.
Millet İttifakı’na katılanların sayısı artabilir. Ama mesele sayı değil. İktidar hedefli, sorunlara çözüm üretme hedefli güçlü bir anlayış. Bu oluştu. Elbette her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphem yok. Bunu söyleme şekli değişik olabilir. Ben, 'Dostlarımızla geleceğiz' diyorum; Meral Hanım, '13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak' diyor."
'HDP, ittifak bağlamında farklı bir siyaset yürütüyor'
Öte yandan HDP'nin siyasi tutumuna da değinen CHP lideri, "HDP, ittifak bağlamında farklı bir siyaset yürütüyor. Bağımsız olarak seçime girmekten yana oldukları anlaşılıyor. Bu yöndeki düşüncelerinin ayrıntılarıyla hiç ilgilenmiyorum" dedi.
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