Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘Rusya’ mesajı: Elimde kanıt var

Sözcü'de yer alan habere göre Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hâlâ işbirlikten ve dostluktan yanayız” açıklamasının yankıları sürüyor.



Kremlin her ne kadar iddiaları yalanlasa da İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Kılıçdaroğlu, iddiaların arkasında durduğunu açıkladı.



“KANIT OLMASA TWEET ATMAZDIM”



Kılıçdaroğlu, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Pazar günkü seçimlerden önce internet ortamında paylaşılan ‘deep fake’ içeriklerde Rusya’nın sorumluluğu olduğuna dair somut kanıtlarım var” dedi. Kılıçdaroğlu, “Eğer somut kanıtlarımız olmasaydı, tweet atmazdım” dedi.



Kılıçdaroğlu, Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği ile iletişime geçmediğini de dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Bir ülkenin Türkiye’deki seçim sürecinde başka bir siyasi partiyi desteklemesi kabul edilemez. Bütün dünyanın bunun farkında olduğunu bilmesini istiyorum ve bu sebeple açıkça bunu bir tweet ile paylaştım” ifadesini kullandı.



KILIÇDAROĞLU’NUN REUTERS’A AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bu iddiayı reddederken, Kılıçdaroğlu Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide şunları söyledi:



– Parlamentoda çoğunluğu yakalayacağız; güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken eminim AK Parti kanadı da anayasal değişikliklerimize evet diyecektir.



– Türkiye’de birinci sınıf demokrasi olmalı; kuracağımız ilk kurul, durum ve hasar tespit komisyonu olacak.



– Rusya ile dostluklarımızı bozmadan ama bizim iç işlerimize müdahaleyi de kabul etmeden bir yol, bir çerçeve çizmek istiyoruz.



“İŞGALİ DOĞRU BULMUYORUZ”



– NATO’nun genişlemesine olumlu katkı vereceğiz.



– Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmesi ya da müzakere yapılması için bir girişimde bulunmayı elbette isteriz, bir ülkenin başka bir ülkeyi işgalini doğru bulmuyoruz.



– Cumhurbaşkanlığına seçilmemizin kanaat olarak netleşmesi üzerine iç ve dışarıda (piyasalarda) bir rahatlama olduğunu biz görüyoruz, çünkü akılcı politikalarla ülkeyi yöneteceğiz.



– Merkez Bankası’nın başına içerideki ve dışarıdaki finans çevrelerine güven veren birisine atamamız lazım, bürokrasiyi de liyakatli kişilerden oluşturacağız.