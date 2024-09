Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e sert tepki: 'CHP rüşvet çarkını aklayacak parti değildir'

CHP’nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in New York'ta yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, isim vermeden eleştirilerde bulundu.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD temasları sırasında New York'taki Türkevi binasıyla ilgili açıklamasında, yapının tüm Türkiye için gurur kaynağı olduğunu söylemiş, daha sonra da rüşvet iddialarıyla ilgili olarak "rüşvet alan varsa soruşturulur" demişti. Özel New York'ta verdiği röportajda da rüşvet iddiaları hakkında "Eğer böyle bir şeye yeltenen varsa Türkiye’ye en büyük kötülüğü yapmıştır. Araştırılır, suç işleyenler varsa cezasını çeker" ifadelerini kullanmıştı. Özel ayrıca "Türkevi’ni bir siyasi partinin karargahı gibi gören bir yanlış anlayış var" demiş ve "İktidarlar gelir gider, değişir ama Türkiye’nin oradaki 50 yıllık evi değişmez” diye eklemişti. CHP yöneticileri de Özel'in sözlerine destek veren açıklamalarda bulunmuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda, normalleşme adımlarını eleştirdi, bunun AK Parti'nin hatalarına göz yummak olduğunu savundu. “Erdoğan Hükümeti ve kurduğu Saray düzeninin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:



“Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir. Halkın büyük umutlarla sıkı sıkıya bağlandığı CHP’nin kurumsal sorumluluğu, iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlıklara göz yummak, işlediği suçlara ortak olmak değildir. ‘O fakir (!), canı bedeninde oldukça’ değil de ‘Mal varlığını araştırırız’ diye tehdit edildiğinde denileni yapar! Çocuklarının Vakıfları Amerika'da neler yapmış, mal varlıkları ne kadarmış? Muhammed Ali'nin çifliğini kim satın almış? Halk Bankası üzerinden neler yapılmış? Asli görevimiz bu soruları sormaktır. Son nefesime ve gücümün son noktasına kadar, arsızın, hırsızın, hak-hukuk tanımazların, mafyaların-uyuşturucu baronlarının, tiranların ve karunlaşan haydutların karşısında, Milletimin ve Partimin tam yanındayım. Bugün normalleşme adı altında bizlere AKP’nin hatalarına göz yummamızı isteyenlere duyururuz ki; şafağın söktüğü, güneşin battığı yerdeyiz ve mücadele edeceğiz…”