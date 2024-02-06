Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: O konuştukça uçurumun kenarında duran bir ülke /06 Şubat 2024 00:58

Kılıçdaroğlu: O konuştukça uçurumun kenarında duran bir ülke

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Yara bere içinde; o konuştukça, uçurumun kenarında duran bir ülke... Enkazı hâlâ yerlerde ve yüreklerde olan, asla dinmeyecek yürek burkan bir acıyla tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023 depremlerinin 1’inci yılında, yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyorum” mesajını paylaştı.

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CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya X hesabında bir anma mesajıyla birlikte Antakya Medeniyetler Korosu’nun 'Yara Bere' adlı şarkıyı söylediği bir video paylaştı.

"YİTİRDİKLERİMİZE OLAN NAMUS BORCUDUR"

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

* "Yara bere içinde; o konuştukça, uçurumun kenarında duran bir ülke... Enkazı hâlâ yerlerde ve yüreklerde olan, asla dinmeyecek yürek burkan bir acıyla tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023 depremlerinin 1’inci yılında, yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyorum.

* Aynı acıların bir daha yaşanmaması için, bilim insanlarımızın uyarıları ve önerileri dikkate alınarak güvenli kentlerin inşası, deprem bilincinin ve farkındalığın artması için yapılacak her çalışma, iktidarın ve yerel yöneticilerin öncelikli sorumluluğudur; tarihimize, kültürümüze ve ihmaller nedeniyle bu afetlerde yitirdiklerimize olan namus borcudur."
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