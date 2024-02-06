Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan krizi tırmandıracak açıklama: Lider kadroyu öldüreceğiz /06 Şubat 2024 00:51

Netanyahu'dan krizi tırmandıracak açıklama: Lider kadroyu öldüreceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunca bombalanan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının aylarca sürebileceğini belirtti.

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Likud Partisi’nin İsrail Meclisi’ndeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu,"Amacımız Hamas'a karşı kesin bir zafer. Hamas lider kadrosunu öldüreceğiz, bu nedenle Gazze Şeridi'nin her bölgesinde aktif olmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hamas’ın lider kadrosu öldürülmeden saldırılarının nihayete ermemesi gerektiğini savunan başbakan Netanyahu, "Savaş o zamandan önce bitmemeli ancak yıllar değil, aylar sürecek." dedi.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlere değinen Netanyahu, onların eve dönmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini ancak "Hamas’ın kabul edilemeyecek talepleri olduğunu" açıkladı.

ESİR YAKINLARI PARTİ TOPLANTISINA ALINMADI

Times of Israel gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'nde esir tutulanların yakınlarının Likud Partisi haftalık toplantısına alınmadığı belirtildi.

Haberde, düzenli olarak aylardır Knesset’te esirlerin serbest bırakılması için lobi yürüten esir yakınlarının, haftalardır toplantıya girmek için çabaladıkları aktarıldı.

İsrail merkezli Walla haber sitesine konuşan, kuzeni Gazze’de esir tutulan Gil Dickmann, "Likud bugüne kadar bizimle görüşmeyen tek parti." açıklamasında bulundu.

Dickmann, “Bizimle görüşeceklerini umuyorduk ancak onlar bunu yapmamak için sebepler aramaya devam ediyorlar.” dedi.
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