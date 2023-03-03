'Kılıçdaroğlu oybirliğiyle reddedildi'

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin Genel İdare Kurulu’nun kararını aktardığını söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili teklif, evet-hayır oylaması olarak değerlendirildi ve oy birliği ile reddedildi toplantımızda” dedi.







Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Akşener’in pazartesi günü yapılacak ve aday isminin açıklanması beklenen toplantıya katılıp katılmayacağının bekli olmadığını ifade eden Zorlu, “Bunun değerlendirmesini genel başkanımızla yapacağız” diye konuştu.