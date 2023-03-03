Samanyolu Haber /Gündem / 'Kılıçdaroğlu oybirliğiyle reddedildi' /03 Mart 2023 17:49

'Kılıçdaroğlu oybirliğiyle reddedildi'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık teklifinin çıktığı Genel İdare Kurulu toplantısında neler yaşandığını anlattı.

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İYİ Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin Genel İdare Kurulu’nun kararını aktardığını söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili teklif, evet-hayır oylaması olarak değerlendirildi ve oy birliği ile reddedildi toplantımızda” dedi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Akşener’in pazartesi günü yapılacak ve aday isminin açıklanması beklenen toplantıya katılıp katılmayacağının bekli olmadığını ifade eden Zorlu, “Bunun değerlendirmesini genel başkanımızla yapacağız” diye konuştu.
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