Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: 'Seçim zamanında yapılacak' /17 Şubat 2023 14:07

Kılıçdaroğlu: 'Seçim zamanında yapılacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin 18 Haziran’da yapılacağını yeniden vurgulayarak “Önümüzde bunun için 4 ay var. Eğer daha önce seçim yapmak istiyorsa yetkisini kullanıp Meclis’i feshetmesi gerekir” dedi.

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Kahramanmaraş ve birçok şehirde yıkıma neden olan depremler 2023 seçimlerinin tarihiyle ilgili tartışmalara neden oldu. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Bülent Aydemir'e yaptığı açıklamada "Seçim zamanında, 18 Haziran’da yapılacak. Önümüzde bunun için 4 ay var. Eğer daha önce seçim yapmak istiyorsa yetkisini kullanıp Meclis’i feshetmesi gerekir" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Parlamento çalışıyor zaten. Bir talebiniz varsa oraya getirin. Ancak kararı YSK üzerinden almayı planlıyorlarsa ve YSK, ‘bu şartlarda sağlıklı seçim yapamayız’ derse kapısına kilit vurmak lazım. Bu teknolojik imkânlarla nasıl seçim yapamıyoruz dersin? Bugünün şartlarında telefonunuzdaki GPS sinyalinden anında yeriniz dahi belirleniyor. YSK böyle bir karar alırsa açık söylüyorum; bu, demokrasiye darbedir. Hukukun üstünlüğüne vurulmuş bir darbedir. Hiçbir hakim böyle bir kararın altına imza atmaz."

Aydemir'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, seçimi geri bırakabilmek için Anayasa’daki savaş hali hükmüne rağmen YSK’nın, “sağlıklı seçim yapamayız” kararı alması durumunda sine-i millete dönme seçeneğine pek sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu, “Öyle bir şey olmaz. YSK, seçimi erteleyemez. Bunun için yetkisi yok. Seçim zamanında yapılacak” dedi.

CHP lideri, millet ittifakının takvimine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz 13’ünde Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacaktık. Deprem nedeniyle erteledik; altı lider sahaya indi. Önümüzde günlerde Temel Bey bir liderler turu yapabilir. Sonrasında toplanacağız."
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