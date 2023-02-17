Kesilen kolonun yerine ayna ve soyunma dolabı koymuşlar

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve kentte en fazla can kaybının yaşandığı Diyar Galeria sitesinin çöken iki bloğuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunda görevli 4 savcının koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.





Binanın eksi bir katında uzun yıllardan beri faaliyet yürüten fitness, masaj ve spor salonu ile yüzme havuzundan oluşan kompleksin soruşturma dosyasına giren deprem öncesi çekilmiş görüntü ve fotoğraflarının savcılıkça yapılan ön incelemesi ve yapılan tespitlere göre, spor kompleksinde aynı açıda olması gereken bazı kolon ve kirişlerin yerinde olmadığı, kolon olması gereken yerde boy aynası, soyunma dolabı ve kabinleri, elbise askısı gibi eşyaların yerine konulduğu belirlendi.





Farklı boyut ve açılardan çekilmiş görüntü ve fotoğrafların incelenmesiyle 2 farklı noktada olması gereken kolonların yerine spor ve masaj aletlerinin yerleştirildiği saptandı. Savcılıkça yapılan ilk inceleme ve tespitlerin ardından görüntü kaydı ve fotoğraflar, ayrıntılı rapor hazırlanması için 4 kişilik bilirkişi heyetine gönderildi. Spor kompleksinin bulunduğu yerdeki kolon, kirişlerden alınan beton numuneleriyle ilgili de ön inceleme raporları tamamlandı.





SU, NEM, RUTUBETE BAĞLI KOROZYON OLUŞUMU





Raporda, spor kompleksinin binanın altında havasız bir alanda faaliyet yürütmesi binanın statik iskelet yapısını koruyan taşıyıcı ana kolon ve kirişlerde uzun yıllar içinde kolonlarda kireçlenme tarzında korozyon oluştuğu, kolonların sürekli su ve neme maruz kalması ve buna bağlı gelişen rutubetten kaynaklı olarak kolonların beton vasfını kaybettiği, betonda küflenme, yumuşamaya bağlı dağılmalar olduğu belirlendi. Bu kolonların içindeki demirlerin paslandığı ve bu demirlerin de mevcut yapıyı taşıyabilecek standartlarda olmadığı ifade edildi.





“GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HER YIL DENETLİYOR”





Soruşturma kapsamında Alanya'da yakalanarak tutuklanan eski işletmeci B.Y kolon kesme iddialarını reddetti. B.Y ifadesinde şunları söyledi:









“Orada zaten ilk projesinde havuz vardı. Ben sonradan havuz inşa etmedim. Binanın temelini kazarak havuz yaptığım iddiaları doğru değildir. Bu havuz projede vardı. Ben havuzu sadece restore ettim. Seramiklerini spor merkezinin konseptine uyacak bir renkte döşettirdim. Zemine seramik uygulaması yaptırdıktan sonra bizden önce içinde molozlar ve çöpler vardı, bunları temizleyip arındırdım.





Ancak kolon kesme iddialarını kabul etmiyorum. Kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü spor merkezleri her yıl Gençlik Spor İl Müdürlüğünce denetleniyor. Böyle bir durum olsaydı bize faaliyet izni verilmezdi. Ben devrettikten sonra da 2022-2023 yıllarında da oranın krokisi çizilmiş ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ‘Faaliyete uygundur’ diye çalışma izni vermiştir.





Denetim öncesi ve sonrasında krokileri, fotoğrafları ve görüntüleri mevcuttur. Kolonların yerli yerinde olduğu hem krokilerden, hem de görüntülerden anlaşılmaktadır. Bilirkişi incelemesi yapılması halinde bu kolaylıkla anlaşılacaktır. Bu tür iftiralar geçmişte birlikte çalıştığımız ve sonradan bizden ayrılan kişilerin yaydığı dedikodulardır.





Kolon kesmiş olsaydık bizim spor merkezimizin olduğu bölgede çöküş yaşanırdı. Ancak aynı yapılaşmanın farklı bir noktasında kolonlar kesilmişse ben bunu bilemem. Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmış olsaydım, verilecek her türlü cezaya razı olurdum”





B.Y ellerindeki tüm görüntü, fotoğraf ve krokileri de soruşturmayı yürüten savcılık dosyasına sundu.