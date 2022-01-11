Kılıçdaroğlu: Siyasi otoriteye uyuşturucu, dolar ve tefeci baronları yön veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi.







Kılıçdaroğlu, "AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekilleri fakirin değil soyguncuların yanında yer almıştır. Hem hak, hukuk diyecekler 84 milyon insan soyuluyor kim soydu bunları deyince hayır diyorlar. Siz ortak mısınız onlara? Siz o soyguncuların ortağı mısınız? Erdoğan tefecilere hizmet ediyor" dedi.







Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:





Dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Aslında basın özgürlüğü kadar siyasetçiler kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü biz, Türkiye genelinde, dünyada nelerin olup bittiğini yeteri kadar öğrenemeyebiliriz ama medya, bugünkü medya, sosyal medya da bize bütün doğruları araştırır, haberi önümüze koyar. Bizler de gerçekleri öğreniriz. Siz tek sesli basın yaratırsanız haksızlığı önleyemezsiniz. Siyasetçinin alkışa değil, tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Hiç meraklanmayın, az kaldı. Göreceksiniz, kim olursa olsun, hangi kalem olursa olsun, ahlaklı davrandığı sürece istediklerini yazabilecekler."







"GÜÇLER SİYASİ OTORİTEYE YÖN VERİYOR"



Daha önce ifade etmiştim. Bu iktidar, yani tek kişilik hükümet çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyadır. Şu an devlet yönetilmiyor. Güçler aslında siyasi otoriteye yön veriyor. Bazıları uyuşturucu baronları, bazıları dolar baronları, bazıları tefeci baronları, bunlar yön veriyor.





Benim ne kadar doğruları söylediğimi bütün milletimin bilmesini isterim. Devleti adaletle yönetmek istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. Gencecik evlatlarımız evleniyor. Aileler büyük bir umutla düğünleri yapılıyor. İkisi de işsiz, evi bırakıp anne ve babaların yanına geliyorlar. İnsanları bu hale getirdiler.







SODEV'in bir anketi var. Türkiye nereye gidiyor diye soruluyor. İyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 10.8. Bu toplumun yüzde 90'ı ekonomi kötüye gidiyor diyor.





Daha önce ifade etmiştim. Bu iktidar, yani tek kişilik hükümet çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyadır. Şu an devlet yönetilmiyor.





"SİZ SOYGUNCULARIN ORTAĞI MISINIZ?"

20 Aralık gecesi dolarda ciddi düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu 2 gün sonra gitti 13 liradan dolar satın aldı. Milyarca lira para kazandı bazıları. Bunu araştıralım dedi Meclis'te. AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekilleri 'Hayır araştırmayalım' dediler. Buradan milletime açıkça şikayet ediyorum. AK Partinin ve MHP'nin milletvekilleri fakirin değil soyguncuların yanında yer almıştır. Hem hak, hukuk diyecekler 84 milyon insan soyuluyor kim soydu bunları deyince hayır diyorlar. Siz ortak mısınız onlara? Siz o soyguncuların ortağı mısınız?





Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır. Haksızlık olduğunu biliyor mu biliyor ama tefecilere hizmet ediyor.





"DOLAR DÜŞÜNCE NEDEN ZAM YAPIYORSUN?"

Bir yılda akaryakıta tam 46 kez zam geldi. Cumhuriyet tarihinde hiç böyle bir şey yaşamadık. E sormak lazım AKP ve MHP’ye oy veren kardeşlerimize, e dolar artınca zam yapıyorsun biz bunu anladık e dolar düşünce niye zam yapıyorsun? Hazine tam takır ondan mı? Galiba trafik sorununu böyle çözecekler öyle anlaşılıyor. Elektriğe yüzde 127 zam, insaf ya!