Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarını görevden aldı /15 Haziran 2023 20:25

Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarını görevden aldı

CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, tüm danışman ve başdanışmanlarını görevden aldı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre açıklama CHP Genel Merkezi’nden geldi. Kılıçdaroğlu’nun tüm danışmalarının görevden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.”

GÖREVDEN ALINAN BAZI İSİMLER

Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir’in de bulunduğu öğrenildi.
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