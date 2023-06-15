Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu /15 Haziran 2023 20:37

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolarlık marka değeriyle geçmiş 4 yılda olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde zirvedeki yerini korudu.

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Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji kuruluşlarından Brand Finance, Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı. Brand Finance tarafından yayımlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” isimli rapora göre ülkemizin en değerli markası bu yıl da değişmedi ve Türk Hava Yolları (THY) 5. kez üst üste Türkiye’nin en değerli markası oldu.

2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da ülkemizin en değerli markası olan THY, 2023’te bir kez daha Türkiye’nin en değerli markaları listesinin zirvesinde yer alarak bu önemli başarıyı üst üste 5. kez tekrarlamış oldu.

Uzun süredir Türkiye’nin en değerli markası unvanı elinde bulunduran THY, marka değerini geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 26 oranında artırdı.

Brand Finance tarafından yayımlanan listeye göre THY’nin 2023 yılındaki marka değeri, 2 milyar dolar.

Türkiye’nin en değerli markaları listesinde THY’nin ardından kendisine ikinci sırada yer bulan Arçelik’in 2023 yılındaki marka değeri ise 1,5 milyar dolar. Buna göre listenin ilk iki sırasındaki markalar, geçtiğimiz yıla göre değişmedi. THY ve Arçelik, 2022’de de Türkiye’nin en değerli markaları listesinin zirvesinde yer alıyordu.

2022’de en değerli markalar listesinin dördüncü basamağındaki Vestel, 2023’ün en değerli üçüncü markası olmayı başardı.

Vestel, 2022 yılında 700 milyon dolarlık marka değeri ile listenin dördüncü basamağında bulunuyordu. 2023 yılında marka değerini 927 milyon dolara yükseltmeyi başaran şirket, en değerli markalar listesindeki üçüncü sıranın sahibi oldu. 2022’de Türkiye’nin en değerli üçüncü markası olan Ford Otosan ise bu yıl sekizinci sıraya geriledi.

3 YENİ MARKA

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 3 yeni marka dahil oldu. Şölen, Ege Profil ve Desa listeye girmeyi başardı.
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