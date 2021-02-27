Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde sürpriz gelişme

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından linç girişimine ilişkin daha önce 36 kişi ile yaşı 18’den küçük 11 kişi hakkında dava açılmıştı. Bu kişilerin yargılanmasına Pazartesi günü devam edilecek.
Çubuk Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmada görüntüler üzerinden yeni şüphelilere ulaştı. 21 kişi hakkında bu kapsamda, hakaret, yaralama ve kamu malına zarar vermek suçlarından iddianame düzenlendi.
İddianamede Kılıçdaroğlu’nun yani sıra CHP Milletvekilleri Levent Gök, Murat Emir, Yıldırım Kaya, danışman Deniz Demir ve Barış Bozkurt da müşteki olarak yer aldı.