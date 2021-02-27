Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde sürpriz gelişme /27 Şubat 2021 21:42

Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde sürpriz gelişme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara Çubuk'taki linç girişimine ilişkin 21 kişi hakkında daha dava açıldı.

Linçte yeni görüntüler: Kalabalık böyle yönlendirildi, Kılıçdaroğlu böyle dövüldü

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından linç girişimine ilişkin daha önce 36 kişi ile yaşı 18’den küçük 11 kişi hakkında dava açılmıştı. Bu kişilerin yargılanmasına Pazartesi günü devam edilecek.

Çubuk Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmada görüntüler üzerinden yeni şüphelilere ulaştı. 21 kişi hakkında bu kapsamda, hakaret, yaralama ve kamu malına zarar vermek suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianamede Kılıçdaroğlu’nun yani sıra CHP Milletvekilleri Levent Gök, Murat Emir, Yıldırım Kaya, danışman Deniz Demir ve Barış Bozkurt da müşteki olarak yer aldı.
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