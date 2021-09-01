Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan Bayraktar ve Sedat Peker ile ilgili ilginç açıklamalar

ERDOĞAN'A 'BAYRAKTAR' TEHDİDİ





BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ GÖRÜŞMELERİ





ÇORUM'DAKİ OLAY





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rüşvet alan 4 bakanı Yüce Divan'a gönderirse kendisinin de yargılanacağı konusunda tehdit edildiğini söylediGündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları söyle:- Erdoğan Bayraktar daha önce de benzer açıklamalar yaptı.- Rüşvet alan 3 bakanın görev değişimi yapıldı, Erdoğan Bayraktar görevden alındı.- Olayın Yüce Divan'a gitmesi gerekirken göndermediler. Olayı kapattılar.- Bir internet sitesinde yapılan söyleşiden sonra olay büyüdü. Söylediği yıllar önce söylediğinden farklı değil. Rüşvet var ortada. Olayın gündeme gelmesi Erdoğan'ın hala sessizliğini koruması. Cemil Çiçek'in "Evet onların Yüce Divan'a gitmesi gerekirdi" demesi doğru bir ifade.- Erdoğan Bayraktar, "Beni niye 3 bakanın yanına koydunuz" diyor. "Ben söylenenleri yaptım, benim suçum görevi kötüye kullanmak olabilir" diyor.- Gönderemediler Yüce Divan'a. Çünkü gönderirsen işin ucu sana gidecek tehdidi yapıldı ben biliyorum.- Bir ülkenin bir numaralı insanı eğer mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, o kişi o ülke için beka sorunudur.-Sedat Peker yüzünden. Erdoğan’ın söylemediği laf kalmadı, onların da bize söylemediği laf kalmadı. Sedat Peker malum açıklamalar yapıyordu. İşin içinde olduğu için isim, yer, zaman veriyor. Aksi olsaydı kanıtlayan deliller olurdu.-Devlet şirket gibi yönetilmez. Siz bütün bunları yerle yeksan ediyorsunuz. Arap dünyasıyla yapılan kavgaya karşıyım. Herkesle kavgalı, bu Erdoğan'on ayıbı.-Esnafla konuşuyorduk. Hanımefendi gördüğünüz tepkiyi gösterdi. Hata o hanımefendide değil ona buraya getiren siyasi atmosferi yaşatan kişidedir. Belki kadın haklıydı ona göre söyleseydi düzeltirdik.. Devleti yöneten kişi kibirden uzak duracak. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey alkış değil, eleştiri. Kadın kabul ederse evine gider konuşurum da 'neden böyle yaptı?' diye. Bu siyasi atmosferi yaşatıyorlar yukardakiler.