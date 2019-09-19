Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan İnce için adaylık açıklaması /19 Eylül 2019 21:39

Kılıçdaroğlu'ndan İnce için adaylık açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023’te tekrar aday olacağını söyleyen Muharrem İnce’nin açıklamalarına yönelik ‘Şu anda gündemimizde olan bir soru değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman bakarız' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olan Muharrem İnce'nin "Meydanlar dolacak, Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?" açıklamasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce 'Cumhurbaşkanlığı'na aday olabilirim' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin aday olma gibi bir fikriniz var mı?" şeklindeki soruya "İlk iki soru şu anda gündemimizde olan bir soru değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman bakarız" cevabını verdi. (sol.org.tr)
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