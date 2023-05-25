Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı borcu olanlara çağrı /25 Mayıs 2023 23:17

Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı borcu olanlara çağrı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kredi kartı borcu olan yurttaşlara seslendiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kala liderler seçim çalışmalarına hız verdi.

Televizyon programları ve propaganda filmleri ile yurttaşların karşısına çıkan iki lider arasında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumun tüm kesimlerine seslenen açıklamaları dikkat çekiyor.
KREDİ KARTI BORCU OLANLARA SESLENDİ

Kılıçdaroğlu son olarak kredi kartı borcu olan yurttaşlara seslendiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"Zor durumda olduğunuzu biliyorum, borçlarınızı ödemekte zorlandığınızı da biliyorum. İcra dairelerindeki milyonlarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, borçlu yurttaşların sorunlarını çözmek için yapılacakları da anlattı.
ÇÖZÜMÜ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın yarattığı buhran nedeniyle birikmiş borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız, belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Borç altında ezilen vatandaşlarımız için kolaylaştırıcı ödeme çözümleri sunacağız. Kredi borcunu sadece ana parası tahsil edilecek o da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız bu yükün altında ezilmekten kurtulacak" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma ya da borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven, sandığa gelsin, oy versin.
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