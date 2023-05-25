Europol’den uyuşturucu şebekesine operasyon

Sözcü'de yer alan habere göre Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Hollanda, İtalya, Belçika ve Alman güvenlik birimlerinin katıldığı operasyonda, Batı Balkanlarda uyuşturucu ve silah ticareti yapan şebekenin çökertildiği belirtildi.



Açıklamada, şebeke üyesi 37 kişinin yakalandığı ve bunların 15’inin tutuklandığı belirtildi.



Operasyonda, 148 bin avro, 15 kilo uyuşturucu, 12 silah, çok sayıda mermi ve patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, polis üniforması ve sahte kimliklerin bulunduğu aktarıldı.



Açıklamada, Bosna-Hersek vatandaşı olan şebeke liderinin İtalya’da kesinleşmiş 4 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olduğu ve örgütün Avrupa’daki faaliyetlerini buradan yönettiği bilgisine yer verildi.