Kılıçdaroğlu'ndan muhalefete çağrı: Birlik olursak sonuç alırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV’den Fikret Bila’ya yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlerde ittifak sinyali veren Kılıçdaroğlu, “Demirel’in deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir. Benim değerlendirmeme göre umarım Türkiye’nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Önemli olan Türkiye’dir. Birlik olmaktır. Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır” dedi.







Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına ilişkin konuşan CHP kurmayları, Cumhur İttifakı içinde tartışmalar yaşanırken muhalefetin birlikte olmasının önemine dikkat çekti.







‘İYİ SONUÇ ALIRIZ’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’nin son dönemdeki politikalarına karşı eleştirileri olduğunu söyleyen kurmaylar, “Cumhur İttifakı’ndaki gelişmeler dikkat çekici. AKP’nin kendi içinde sorunlar olduğu, tasfiyeler yaşandığı haberleri çıkıyor. Sayın Bahçeli’nin de İsveç’in NATO üyeliği, emekli maaşları gibi konularda farklı düşündüğü söyleniyor. Bu nedenle AKP ve MHP arasında bütünlüklü bir seçim ittifakı olacak mı sorusu gündemde” dedi.





Bahçeli’nin ittifak için İYİ Parti’ye çağrı yapmasını değerlendiren CHP kurmayları, “Belki Bahçeli de İYİ Parti’ye yaptığı çağrıyla bir çıkış arıyor” dedi. Buna karşı muhalefetin birlik içinde olması gerektiğini söyleyen kurmaylar, “Geçmişte olduğu gibi bir ittifak çalışması yaparak iyi sonuç alabiliriz” yorumunu yaptı.





Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da “Ülkemiz zorlu ekonomik koşullardan geçiyor. Dolardaki baskılamayı yerel seçimlere kadar sürdüreceklerini düşünüyoruz. Böyle bir buhran halinde, ittifak noktasında da genel merkezler nezdinde yapılacak görüşmeler sonucu ülkemizi daha iyiye taşıyacak her birlikteliğe açık olacağız” dedi.







‘KAZANMAK İSTİYORUZ’

Kılıçdaroğlu’nun “Ben Ekrem Bey’in ve Mansur Bey’in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum” sözlerine de değinen Köksal, “Mevcut büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın yeniden adaylıkları da aynı çerçevede hem kendileri hem partiler hem de halkımızın isteği doğrultusunda değerlendirilecektir. Mevcut belediye başkanlarımızın her biri halkımızın desteğini almış güvenini kazanmış isimlerdir. Özellikle büyükşehir belediye başkanlarımız çalışmaları ile başarılarını ispatlamış birbirinden kıymetli isimler. Mevcut büyükşehir belediyelerimizin istikrarı koruyarak halkımıza hizmet noktasında çalışmalarını daha da ileriye taşımasını istiyoruz” diye konuştu.