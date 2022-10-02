Kılıçdaroğlu'ndan 'ortak aday' vurgusu

Kamuoyunda '6'lı Masa' olarak bilinen ve ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin yer aldığı muhalif oluşumun yeni toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.





Ortak aday vurgusu yapan CHP lideri, "Ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanacak!" dedi.







Kılıçdaroğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



