Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' çıkışı! "Ekrem Bey ve Mansur Bey yeniden aday olmalı" /13 Ağustos 2023 09:42

Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' çıkışı! "Ekrem Bey ve Mansur Bey yeniden aday olmalı"

Yerel seçimlerde muhalefet partilerinin tekrar bir araya gelebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeniden İstanbul ve Ankara için aday olmaları gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP içinde değişim tartışması sürerken Halk TV'den Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için muhalefet partilerinin tekrar işbirliği yapabileceğini vurguladı. Hem adı CHP genel başkanlığı için geçen Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın kendi görevlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçimlerde muhalefetin muhtemel bir işbirliği hakkında “Benim değerlendirmeme göre Türkiye’nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler” değerlendirmesini yaptı.

‘Ekrem Bey ve Mansur Bey yeniden aday olmalı’
Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu, ulusal ve yerel sorunlarda iktidardan çok daha fazla çözüm ürettiklerini de belirtirken ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu seçimlerde de büyükşehir belediye başkanlıkları için aday olmaları gerektiğini söyledi: 

“Belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in ve Mansur Bey’in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum.”

 
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