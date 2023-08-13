Zirveden cezaevine: FTX'in kurucusu hakkında karar verildi

Savcıların, tanıkları etkilemeye çalıştığı ve kefalet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasını istediği FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bankman-Fried, duruşmaya katılmak üzere New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi'ne geldi.







Mahkemede Bankman-Fried'ın avukatları, savcıların "ima, spekülasyon ve yetersiz gerçeklerden" oluşan kanıtlar sunduğunu ifade ederek, Bankman-Fried'ın bir dizi olumsuz habere karşı itibarını korumaya çalıştığı için cezaevine gönderilmemesi gerektiğini savundu.





İTİRAZ BAŞARILI OLMAZSA 2 EKİM'E KADAR CEZAEVİNDE KALMASI BEKLENİYOR



Davanın hakimi, Bankman-Fried'in "en az iki kez" tanıkları etkilemeye çalıştığına inanmak için nedenlerin olduğunu belirterek, kefaletinin iptal edilmesini emretti.







Avukatların kefaletin iptaline itiraz edilene kadar Bankman-Fried'in tutuklanmasının ertelenmesine yönelik talebi de reddedildi.





Kefaletin iptal edilmesine ilişkin itiraz başarılı olmazsa, Bankman-Fried'ın 2 Ekim'de görülecek ceza davasına kadar cezaevinde kalması bekleniyor.





250 MİLYON DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.







Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.





Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan yargılanan Bankman-Fried, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.