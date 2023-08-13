Samanyolu Haber /Dünya / Zirveden cezaevine: FTX'in kurucusu hakkında karar verildi /13 Ağustos 2023 09:45

Zirveden cezaevine: FTX'in kurucusu hakkında karar verildi

Dolandırıcılık ve kara para aklamak iddiasıyla yargılanan ve kefaletle serbest bırakılan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

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Savcıların, tanıkları etkilemeye çalıştığı ve kefalet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasını istediği FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bankman-Fried, duruşmaya katılmak üzere New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi'ne geldi.

Mahkemede Bankman-Fried'ın avukatları, savcıların "ima, spekülasyon ve yetersiz gerçeklerden" oluşan kanıtlar sunduğunu ifade ederek, Bankman-Fried'ın bir dizi olumsuz habere karşı itibarını korumaya çalıştığı için cezaevine gönderilmemesi gerektiğini savundu.

İTİRAZ BAŞARILI OLMAZSA 2 EKİM'E KADAR CEZAEVİNDE KALMASI BEKLENİYOR
Davanın hakimi, Bankman-Fried'in "en az iki kez" tanıkları etkilemeye çalıştığına inanmak için nedenlerin olduğunu belirterek, kefaletinin iptal edilmesini emretti.

Avukatların kefaletin iptaline itiraz edilene kadar Bankman-Fried'in tutuklanmasının ertelenmesine yönelik talebi de reddedildi.

Kefaletin iptal edilmesine ilişkin itiraz başarılı olmazsa, Bankman-Fried'ın 2 Ekim'de görülecek ceza davasına kadar cezaevinde kalması bekleniyor.

250 MİLYON DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan yargılanan Bankman-Fried, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.
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