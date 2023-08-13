Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür İstanbul depremi için tarihi hesapladı: Sonlarındayız... /13 Ağustos 2023 09:35

Naci Görür İstanbul depremi için tarihi hesapladı: Sonlarındayız...

Prof. Dr. Naci Görür ise İstanbul depreminin zamanlamasıyla ilgili çarpıcı yeni bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Son günlerde Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'de meydana gelen depremlerin ardından deprem uzmanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür son günlerde meydana gelen depremlerin ardından merak edilen İstanbul depremiyle ilgili de tarih verdi. 

Muhtemele İstanbul depreminin zamanlamasıyla ilgili Görür TV5'te yaptığı açıklamada, “Zamanlama bence hiç önemli değil. Bu asıl hedeften uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben desem ki; 50 sene sonra olacak bizim insanımız ölecek” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİNİN ZAMANINI HESAPLADI
Görür, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.

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