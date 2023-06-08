Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan yeni MYK’ya ‘Fil dişi kule' uyarısı /08 Haziran 2023 08:06

Kılıçdaroğlu'ndan yeni MYK’ya ‘Fil dişi kule' uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün partisinin genel merkezinde seçim sonrası yenilediği merkez yönetim kuruluyla (MYK) ilk toplantısını yaptı. Partinin kongre ve kurultay süreçlerinin ele alındığı toplantıda Kılıçdaroğlu’nun yeni üyelere, “Sahada daha görünür ve aktif olacağız. Fil dişi kulelerde kalan bir anlayış olmayacak” dediği öğrenildi.

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Yeni MYK’de parti meclisinin aldığı kurultay kararı da takvimlendirildi. Buna göre temmuzda başlayacak kongre süreçlerinin ekimde tamamlanması ve sonrasında da parti meclisinin toplanarak kurultay için bir gün belirlemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun da yapılacak kurultayda tekrar aday olacağı söyleniyor.

TÜZÜK DE DEĞİŞECEK

Parti bundan sonraki süreçteki değişim çalışmaları kapsamında tüzüğünde de değişiklikler yapacak. Bu kapsamda partide bir komisyon kurulacak. Söz konusu komisyonun yapacaklarına ilişkin bilgi veren CHP kurmayları, “Tüzüğü daha demokratik bir hale getirecegiz. Siyasi katılımı artıracağız. Kadınları, gençleri, engellileri siyasette daha aktif kılmak için ne yapabileceğimize bakacağız. Sonrasında tüzükle ilgili ekim gibi yapacağımız kurultayımızda bir komisyon oluşacak. Bu yapılacak çalışmaları ele alacaklar. Sıfırdan bir tüzük hazırlamayacağız ama mevcut tüzük içerisinde kimi değişikliklerin yapılması öngörülüyor” ifadelerini kullandılar.

GENÇ ADAYLAR OLACAK

Öte yandan seçim sonrası süreçte “değişim” açıklamaları yapan CHP, partideki kadın ve genç isimleri daha fazla ön plana çıkartmayı hedefliyor. Partinin Meclis grubu da yeni MYK’si de bu kapsamda değiştirildi. Parti içindeki bu değişikliğe ilişkin konuşan kurmaylar, “Toplumda gençleşme beklentisi var. Bizim de bunu karşılamamız gerekiyordu. Toplumun değişimlerinin partiye taşınması bir zorunluluk. Partinin yeni kesimlere açılması lazım. Biz de bu kapsamda çalışıyor” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, CHP yönetiminde yaşanan bu değişimin “yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecine de yansıyabileceği; daha fazla genç ve kadın adayların olabileceği” kaydedildi
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