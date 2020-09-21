Kılıçdaroğlu'nun gizlice gittiği adres belli oldu

Ses Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki hafta Ankara’da kendisini ziyaret eden Kocaeli eski Milletvekili Prof. Hurşit Güneş’e kısa ve gözlerden, siyasetten uzak bir tatile ihtiyacı olduğunu anlattı. Hurşit Güneş de Genel Başkan’ı Kandıra’ya davet etti. Kılıçdaroğlu, bu daveti kabul etti. CHP Genel Merkezi’nde hafta sonu programı kimseye söylenmedi. Basına haber verilmedi. CHP Kocaeli örgütü de bu sürpriz tatilden hiç haberdar olmadı.





KANTUR SİTESİNDE KALDI





Kemal Kılıçdaroğlu, geçen perşembe günü beraberinde eşi, kızı, damadı, torunu ve çok az sayıda koruması ile birlikte Kandıra’ya geldi. Kılıçdaroğlu’nu aynı gün İstanbul’dan memleketi Kandıra’ya geçen Hurşit Güneş karşıladı. Bu arada, Hurşit Güneş’in kardeşi Ayşe Ayata ile CHP milletvekili olan eşi Sencer Ayata’nın Kandıra Seyrek sahilindeki Kantur Sitesi’nde bulunan evleri, Kılıçdaroğlu ailesi için hazırlanmıştı. Ayata’lar, Kandıra’daki baba evine geçerken, kendi evlerini Kılıçdaroğlu’na tahsis ettiler.





BAĞIRGANLI’DAN DENİZE AÇILDI





Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kandıra’daki rehberi Hurşit Güneş oldu. Kılıçdaroğlu ve Güneş, Cuma günü Bağırganlı’da balık yediler. Kılıçdaroğlu, Bağırganlı’da bir balıkçı teknesine binerek Karadeniz’e açıldı. Balıkçıların sorunlarını dinledi.













Kemal Kılıçdaroğlu, Kandıra’daki dört gününün büyük bölümünü uzun yürüyüşler yaparak geçirdi. Hurşit Güneş’in verdiği bilgi şöyleydi:





“Seyrek bölgesinde, Kantur Sitesi’nin arkasındaki ormanlık arazide yaklaşık 20 kilometre yürüdük. Hiç siyaset konuşmadık. Kemal Bey son derece zinde ve sağlıklı. Yürürken yanında ben yoruldum, Kılıçdaroğlu yorulmadı.”





MANCARLI PİDE’Yİ ÇOK SEVDİ





Cumartesi günü Hurşit Güneş, önemli konuğuna Kandıra’nın ünlü Mancarlı Pidesi’nden ikram etti. Kılıçdaroğlu ailesi için Kandıra’da özenle hazırlanan Mancarlı Pide’yi CHP Genel Başkanı’nın çok sevdiği, “Neden bunu Ankara’da yapmıyorlar. Bu lezzeti bütün Türkiye’nin, bütün dünyanın tanıması gerekir” dedi.





BABA TEPE’YE ÇIKTI





Kemal Kılıçdaroğlu, Hurşit Güneş ile birlikte, Kandıra’daki Baba Tepe’yi de ziyaret etti, Akçakoca anıtında dua etti. CHP Genel Başkanı, Pazar günü akşam saatlerinde Kandıra’dan ayrılıp, Ankara’ya döndü. Hurşit Güneş de İstanbul’daki evine geçti.





4 günlük Kandıra tatili sırasında Kılıçdaroğlu bol bol yürüyüş yaparken, eşi, kızı ve torunu Kantur Sitesi sahilindeki plajda denize girdiler. Kılıçdaroğlu ailesi, bu yılki ilk ve tek yaz tatilini Kandıra’da gerçekleştirirken, gelecek yaz döneminde aynı bölgede daha kapsamlı bir yaz tatili için de sözleştiler.



