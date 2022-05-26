Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun tazminatı Türken'e bağış oldu: Erdoğan'dan Türgev'e, Türgev'den Türken'e /26 Mayıs 2022 18:48

Kılıçdaroğlu'nun tazminatı Türken'e bağış oldu: Erdoğan'dan Türgev'e, Türgev'den Türken'e

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışladı. TÜRGEV de; söz konusu tazminatı iddiaların odağındaki TURKEN Vakfı’na bağış olarak gönderme kararı aldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı akşamı yaptığı açıklamada Ensar Vakfı ve TÜRGEV, ABD'deki "paravan bir vakfa" toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyasetin gündemine otururken iktidar cephesinden ve Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar geldi. Ardından Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışladı. TÜRGEV de; söz konusu tazminatı TURKEN Vakfı’na bağış olarak gönderme kararı aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' açıklamaları siyasetin gündemine otururken, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt veren TÜRGEV ve Ensar Vakfı, para transferini reddetmeyerek TURKEN vakfının şeffaf olduğunu ileri sürmüştü.

ERDOĞAN'DAN TURKEN VAKFI'NA BAĞIŞ 
TÜRGEV tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışladığı belirtildi. Açıklamada, "Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme tarafından kendisine ödeme cezasına çarptırıldığı manevi tazminat bedelini TÜRGEV’e bağışlamıştır. Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi bugüne kadarki desteğini taçlandıran sembol niteliğinde bir hamle olmuştur. Vakıf yönetimimiz bu bağışı Vakıf senedimizde belirtilen hukukî maddeye istinaden TURKEN Vakfı’na bağış olarak gönderme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

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