Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun yargılanması için ilk adım atıldı /09 Haziran 2023 16:39

Kılıçdaroğlu'nun yargılanması için ilk adım atıldı

Meclis Başkanlığı, geçen yasama döneminde milletvekillerinin yargılanması talebiyle hazırlanıp TBMM’ye gönderilen 2 bin 2 savcılık fezlekesi için Cumhurbaşkanlığı'na iade sürecini başlattı. Bu fezlekelerden 28'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait.

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Cumhurbaşkanlığı'nca yapılacak ayıklamanın ardından seçilemeyen milletvekillerinin dosyaları Adalet Bakanlığı aracılığıyla adliyelere gönderilecek.

Yeniden seçilip dokunulmazlığı devam eden milletvekillerinin dosyaları için hiçbir işlem yapılmadan Meclis’e geri verilecek.

Kılıçdaroğlu'nun fezlekeleri
TRT Haber'in aktardığına göre 2 bin 2 dosyadan 28’i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait. Bu dosyalardan 13’ünde 'Cumhurbaşkanı’na hakaret', 3’ünde ise 'Cumhurbaşkanı’na tehdit ve iftira' suçlaması bulunuyor.

Kılıçdaroğlu ile ilgili diğer fezlekelerde, 'İftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, terör örgütü propagandası' iddiaları yer alıyor.
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