Paylaşımı olay oldu: 'Paramı bozdurdum, sanırım bavula ihtiyacım var!

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Manchester City taraftarının paylaşımı gündem oldu: 'Paramı bozdurdum, sanırım bavula ihtiyacım var!'







UEFA Şampiyonlar Ligi Finali yarın İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar da İstanbul'a akın etmeye başladı.





Türk Lirası'nın döviz karşısında giderek eridiği şu günlerde İstanbul'a gelen bir Manchester City taraftarının paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu.





Stephen Nolan isimli taraftarın paylaşımı, Türk Lirası'nın ne kadar değer kaybettiğini ortaya koydu.





"SANIRIM CÜZDAN OLARAK BAVULA İHTİYACIM VAR"

Taraftar, “Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var. İstanbul, geliyoruz!” ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı.







