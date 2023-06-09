Samanyolu Haber /Gündem / Reuters yazdı: Şimşek'in ilk hamlesi ne olacak? /09 Haziran 2023 16:34

Reuters yazdı: Şimşek'in ilk hamlesi ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar ile gelecek hafta perşembe günü bir araya gelecek. Üst düzey bir bankacı, "Bu doğal olarak yapılması gereken bir toplantı" dedi.

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Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar ile gelecek hafta bir araya geleceğini duyurdu.

Konuya yakın bankacıların verdiği bilgiye göre toplantının gelecek hafta perşembe günü olması bekleniyor.

"DOĞAL BİR TOPLANTI"
Üst düzey bir bankacı, "Bu doğal olarak yapılması gereken bir toplantı" dedi.

Kaynaklar yeni bakan ile sektör değerlendirmesinin ve güncel konuların görüşülmesinin beklendiğini ifade etti.

Bankacılık sektörü son 1.5-2 yıldır alışılagelmişin dışında uygulanan ekonomi modeli ile çok sayıda düzenlemeye maruz kalırken, sektör temsilcileri de ara ara bu uygulamaların kaldırılması şikayetlerini dile getirmişti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atanmasından sonra mevcut politikalardan ortodoks politikalara geçiş beklentisi piyasalarda artarken Şimşek, atanmasının hemen ardından "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" açıklamasını yapmıştı.

Şimşek, Twitter paylaşımında da "Öngörülebilirliği artıracak kurallar temelinde politika yapıcılığına bağlılığımızı teyit ediyoruz" dedi.
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