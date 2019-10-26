'Kim Bu Abiler?' yayında

‘Kim Bu Abiler’ başlıklı programın ilk bölümünde Abdullah Aymaz, Aysal Aytaç, Bahattin Karataş, Halit Esendir, Harun Tokak, Hüseyin Kara, Mehmet Ali Sengül, Mehmet Atalay, Mustafa Başarı, Necdet İçel ve Rasim Öz'le yapılan özel röportajlar yer aldı.







Hizmet Hareketi’nin geçmişte günümüze yaşadığı zorlukları anlatan hareketin önde gelen isimleri, “Bu işin sahibi Allah.” dediler. Son dönemde harekete yönelik baskı, tehdit ve hukuksuzluklara rağmen tek bir kişinin bile karşılık vermediğinin dikkat çekildiği konuşmalarda, Hizmet Hareketi’nin omurgasında, yol güzergahında herhangi bir sapmanın bulunmadığı vurgulandı.





Konuşmalarında dünyanın bu hareketi yakında tanıdığını belirten hareketin önde gelenleri, dünyanın en vahşi kabilelerinde bile bu hareketin yargılanması halinde bile ceza verecek kanunun bulunmadığı ifade edildi.





Mehmet Ali Şengül: ‘Hayatımda karıncaya basmadım, terör örgütünün baş elamanlarından gösteriliyorum’





Programda konuşan Mehmet Ali Şengül 27 yıldır Avrupa’da olduğunu, yerinin yurdunun belli olduğunu ama kırmızı bültenle arandığını söyleyerek, sözde terör örgütünün baş elemanları arasında gösterildiğini söyledi.





Şengül şöyle devam etti: “Ama hayatında karıncaya basmadım. Arabayla giderken cama çarpan kelebekler için bile sadaka verip, Allah’tan af dilemiştir. Elhamdülillah askerliğim dışında silah diye bir şey taşımadım, çantamda bıçak diye bir şey taşımadım. Ben ülkenin aleyhine Suriye’de silah tüccarlığı yapan insan konumunda gösteriliyorum. Bu tür isnatlar var, iftiralar var. Onu yapanlar hesabını versinler ülkede, ahirette. Ben de bana düşeni yapmakla mükellefim. Onlara bile kırgın değilim. Dua ediyorum. Allah onlara da istikamet versin. Allah onlar ahirette ceza alsalar, cehenneme konsa ben hiçbir zaman sevinemem. İmanım ona müsaade etmez.”





Abdullah Aymaz da bu sıkıntılı günlerin geçeceğini belirterek, “Gün gelecek bir arkadaşımızın dediği gibi şu türküyü söyleyeceğiz: ‘Kahveler pişti gel, köpükler taştı gel. Ey iyi gün dostları kötü günler geçti gel,’ İnşaallah” ifadelerini kullandı.





