Kim bu Kaçak Saray'ın sansürcübaşısı

İKTİDAR GAZETELERİNİN MANŞETLERİNİ MERAK ETTİM





İLK VUKUATLARI DEĞİL





Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, geçtiğimiz haftaya damga vuran Sezen Aksu ile ilgili AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerini köşesinden hatırlattı. Tezkan, "Cumhurbaşkanı Sezan Aksu’nun adını anmadan ama ima ederek camide şöyle dedi:Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın bu sözlerini gece duyduğunu ifade eden Tezkan "Kendi kendime ‘İktidar gazetelerinin manşeti olur. Bu sözlerden kimler vazife çıkarır Allah bilir’ dedim. Ertesi gün iktidar gazetelerini taradım satır yok. Sadece amiral gemisi olduğunu iddia eden gazete satır arasına sıkıştırmış. Saray’a en yakın gazete de bile yok." diyerek Erdoğan'ın sözlerinin hiçbir iktidar organında yer almadığını ifade etti.Çarpıcı iddia: 'Erdoğan'ın sözlerini yazmayın, Fahrettin Bey de yazılmasını istemiyor' dediler ama...Çarpıcı iddia: 'Erdoğan'ın sözlerini yazmayın, Fahrettin Bey de yazılmasını istemiyor' dediler ama...Tezkan, haberin iktidar medyasında yer almamasıyla ilgili "Haberi atlamışlar mı? Yoksa Cumhurbaşkanı’nın sözünü sansürlemişler mi?Biri atladı, ikisi atladı diyelim hepsi mi atladı. Çünkü bu ilk vukuatları değil. Daha önce de Cumhurbaşkanı’nın sözlerini sansürlemişlerdi. İki yıl oluyor. Hatırladım, o tarihte (5.03.2020/T24) kaleme aldığım yazıda iktidar medyasının Cumhurbaşkanı’nın sözlerini sansürlediğine dikkat çekmişim. Saray’ın sansürcüsü kim diye sormuşum!.." diyerek iktidar medyasında daha önce de benzer bir durumun yaşandığını ifade etti.