Samanyolu Haber /Gündem / Kim bu 'Nöbetçiler'; Bilal Erdoğan'ın sivil ordusu gündem oldu /21 Ekim 2023 13:25

Kim bu 'Nöbetçiler'; Bilal Erdoğan'ın sivil ordusu gündem oldu

Gazeteci Bahadır Özgür, Gazete Duvar’da kaleme aldığı yazısında, İstanbul seçimi için Bilal Erdoğan liderliğinde kurulan topluluğu yazdı.

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Gazeteci Bahadır Özgür 'Nöbetçiler' adıyla gündeme gelen ve Bilal Erdoğan'ın sivil ordusu olduğu konuşulan grubu yazdı. 

Bahadır Özgür’ün “Bilal Erdoğan’ın ‘sivil ordusu’: Kim bu Nöbetçiler?” yazısının ilgili bölümleri şöyle:

“Bilal Erdoğan, 29 Eylül günü tuhaf bir toplantıyla çıktı karşımıza. Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğindeki toplantının hedefinde İstanbul seçimleri ve Ekrem İmamoğlu vardı. Babasının, olayları gerçekliğinden koparıp bir kolaj halinde yeniden imal eden retoriğini taklit etmeye çalışıyordu. “Gördünüz Antalya’da olanları” diyordu. Kastettiği şey, Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılmasıyla beraber tartışma yaratan Necla Demirci’nin, ‘Kanun Hükmü’ belgeseliydi. Olayı 15 Temmuz’a, oradan yerel seçimlere, İstanbul’un yeniden fethedilmesine bağlıyordu: “Hala 15 Temmuz’daki kamplaşmayı görüyoruz. Teyakkuzda olalım… İstanbul’u kurtaralım.”

İşin doğrusu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı sıfatıyla konuşan Bilal Erdoğan’ın söylediklerinden ziyade, toplantıyı düzenleyenlerin kendilerine yakıştırdığı isim dikkat çekiciydi: Nöbetçiler!"

Bilal Erdoğan yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef almıştı. “Bu adam yan gelip yattı. CHP’nin başına mı geçecek, cumhurbaşkanı mı olacak?” diyen Bilal Erdoğan, “Nöbetçiler” oluşumu için “teyakkuzda olma” çağrısı yapmıştı.
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