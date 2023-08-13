Samanyolu Haber /Gündem / Kimin yanında yer alacak: Mansur Yavaş cephesinden 'değişim' hakkında ilk yorum /13 Ağustos 2023 09:19

Kimin yanında yer alacak: Mansur Yavaş cephesinden 'değişim' hakkında ilk yorum

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Memduh, CHP'de yaşanan değişim tartışmalarıyla ilgili olarak "Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz" dedi.

SHABER3.COM

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması sürüyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlıca aktörler haline geldiği tartışmada kimi partililer elle tutulur bir 'değişim' isterken, Kılıçdaroğlu ve kurmayları ise genel başkan seçimleri için kurultayı işaret ediyor.

MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ
Tüm bunlar yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sessiz kalması ise dikkat çekiyor.

TV100'de Kübra Par'la Açık ve Net programına mesaj gönderen Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Memduh yaşanan süreçle ilgili olarak şunları söylemekle yetindi:

"Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kimin yanında yer alacak: Mansur Yavaş cephesinden 'değişim'... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:36:32