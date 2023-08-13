Kimin yanında yer alacak: Mansur Yavaş cephesinden 'değişim' hakkında ilk yorum

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması sürüyor.







CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlıca aktörler haline geldiği tartışmada kimi partililer elle tutulur bir 'değişim' isterken, Kılıçdaroğlu ve kurmayları ise genel başkan seçimleri için kurultayı işaret ediyor.





MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ



Tüm bunlar yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sessiz kalması ise dikkat çekiyor.





TV100'de Kübra Par'la Açık ve Net programına mesaj gönderen Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Memduh yaşanan süreçle ilgili olarak şunları söylemekle yetindi:





"Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."