"Kimse Peker yalan söylüyor demiyor, bu ilişki ailevi bir hal aldı"

Akşener, Halk TV’de katıldığı programda, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu. Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili bir soruya Akşener, “Her gelen iktidar derin devlet denilen tırnak içi ve mafyatik kurumlarla mücadeleye geliyor. Bir süre sonra eskidikçe bir bakıyorsunuz bu saydığımız her şey yeniden ortaya çıkıyor ve o iktidar gidiyor. Sayın Erdoğan’ın partisi iktidara geldiğin bu meselelerin başta Susurluk olmak üzere üzerine gelen bir iktidardı ve bir aktık ki bunlarla aile olmuşlar yani bir aile meselesi olmuş. Bu işler ortaya çıktığında biz “Aile işine karışmıyoruz” dedik anlamamazlıktan geldiler.” dedi.







"KİMSE PEKER YALAN KONUŞUYOR DEMİYOR"





Hiç kimsenin Sedat Peker yalan konuşuyor demediğine işaret eden Akşener, “Çok şaşırtıcı bir şey; Sayın Soylu çıktı canlı yayında aynı şeyin içinde kimse bu adam için Sedat Peker yalan konuşuyor demiyor. Ama o alıyor öbürüne sektiriyor bir top çeviriyorlar orta yerde. AKP iktidarının attaya gittiğini son anlarıdır bu şu andaki yaşananlar. Aile ilişkilerinin ötesinde bu yakınlığın ailevi bir hal aldığını gördüm.





Oradaki isimlere baktığınız zaman herkes Sayın Erdoğan’ın yanında. Bunun peşine düşmesine rağmen hem ANAP hem DYP seçmeni ikna edemediği için gitti. Sonuç olarak bunlar da gidiyorlar. Sayın Bahçeli, abimle arkadaştı bizim hep düzeyli bir ilişkimiz olmuştu. Her konuşmasında Sayın Erdoğan’a koruma alanı yaratıyor. Mübarek adama kadar gitti yani. Bahçeli’nin Atatürk kırmızı çizgimizdir çıkışı kendi seçmeni için.” diye konuştu.





"DEVR-İ SABIK DOĞRU DEĞİL AMA İŞLEM YAPILMASI GEREKİR"





İktidar değişimi sonrasında der-i sabık yaratmanın doğru olmadığını ama hırsızlık için işlem yapılması gerektiğini belirterek, “Rövanş doğru değil. Bu ülke çok şey yaşadı gitti. Devr-i Sabık doğru değil ama çok hırsızlık var bu ülkede o hırsızlıklarla ilgili hukukun işlemesi gerekiyor. Biz bir devlet sistem taslağı yaptık. Liyakat orada en önemli mesele.” dedi.





"ERDOĞAN İLK SEÇİMDE GİDECEK"





Erdoğan’ın ilk seçimde gideceğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti: “Ne olacağını ben söyleyeyim; Sayın Erdoğan ne zaman olacağı önemli değil önümüzdeki seçimde gidecek. Sandıkla demokratik bir şekilde. Millet İttifakı iktidar olacak aynı Ankara, İstanbul’da olduğu gibi. Parlamenter sistem gelecek Türkiye yoluna devam edecek. Yeni bir beyaz sayfanın açıldığı Türkiye ile karşı karşıya kalacağız.”





"MUHALEFET TEK ADAYLA GİTMELİ"





Gelecek seçimlere nasıl bir ittifakla gidilecek onu zaman gösterecek. Sayın Kılıçdaroğlu bir model önemli kıymetli bir şey bu. Daha önce siz bana “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” diye sordunuz. Ben 24 Hazirandaki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. Ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum.





AKP’nin iç bünyesinde ellerinde ne var ne yok kaybedecekleri için bir panik var. Bu işi parlamenter sisteme geçişi uzatmamanın doğru olacağına ben inanıyorum. 24 Haziran’a giderken yaptığımız gibi çalışma metnini hazırlayıp vatandaşa sunacağız.