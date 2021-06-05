Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hangi konuda konuşmaması için Soylu'yu uyardı? /05 Haziran 2021 23:39

Erdoğan hangi konuda konuşmaması için Soylu'yu uyardı?

Peker-Soylu polemiğinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiği ileri sürüldü. Gazeteci Deniz Zeyrek'in iddiasına göre Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Sedat Peker hakkında daha fazla konuşmaması için uyardı.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Sedat Peker konusunda konuşmaması için uyardığını ileri sürdü. Halk TV’de katıldığı ‘Perdenin Önü Arkası’ programında konuşan Zeyrek, Soylu’nun Sedat Peker ile polemiğe girerek tartışmaların çıtasını çok yükselttiğini anlattı.

Zeyrek, “Pazarlık devam ediyor. Biden-Erdoğan görüşmesini Sedat Peker’in açıklamaları mı etkileyecek? Biraz gerçekçi olmak lazım. Nasıl bir sonuç doğuracak ki? Bence Süleyman Soylu, Sedat Peker ile polemiğe girerek bu tartışmaların çıtasını çok yükseltti. Muhtemelen de benim AK Parti’den aldığım bir bilgi; Cumhurbaşkanı, Soylu’yu artık bu konuda ekranlar karşısında konuşmaması için uyarmış. Ak Parti’de bu konuşuluyor.” ifadelerini kullandı.
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