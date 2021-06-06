Gaz ‘müjdeleri’ faturaları yakıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Zonguldak’ta yaptığı konuşmada gaz rezervinin ‘müjdesi’ni verdi. Erdoğan, “Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı” dedi. Erdoğan geçen yıl Türk sondaj gemileri Karadeniz’deki ‘en büyük keşif’ olduğu iddia edilen Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulunduğunu ve üretimin 2023 yılına kadar başlayabileceğini açıklamıştı.





Erdoğan’ın müjde açıklamasını uzmanlar ve vekiller değerlendirdi. Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “3 kez müjde verdiler, 25 kez zam yaptılar” derken Enerji Sistemleri Uzmanı Prof. Dr. Volkan Ediger, 2 kuyu açarak rezerv tespiti yapılamayacağına dikkat çekti.





CHP’li Akın, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:





TEKNİK RAPOR YOK, SİYASİ ŞOV VAR: Sahanın doğalgaz rezervinin tam potansiyeli belli olmadan her açılan kuyudan müjde vermek; iktidarın yapmayı çok sevdiği açılışı daha önce yapılan fabrikayı tekrar törenle açmaya benzemektedir. Sakarya Gaz Sahası’yla ilgili henüz teknik rapor yokken; iktidarın siyasi şovu vardır.





MATRUŞKA GİBİ MÜJDE İÇİNDEN MÜJDE ÇIKTI: Teknik raporun ortaya çıkması için 40 kuyunun açılması gerektiği; bunun da en az 5 yıl süreceği bilinmektedir. İktidar sıkıştıkça Sakarya Gaz Sahası’ndan matruşka gibi müjdenin içinden müjde açıklıyor.





10 AYDA ENERJİ FATURALARINA 25 ZAM YAPTILAR: Karadeniz’de ilk müjdenin verildiği 21 Ağustos 2020 tarihten bu yana enerji faturalarında zam yağmuru yaşandı. 10 ayda enerji faturalarına tam 25 defa zam yapıldı. Bu süre içerisinde ÖTV zammı da dahil olmak üzere akaryakıtta pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 17 defa, doğalgaz faturalarına 6 defa, elektrik faturalarına ise 2 defa zam yapıldı.





İNDİRİM BEKLEYEN VATANDAŞI ZAMLAR ÇARPTI: 10 ay önce İstanbul’da litre fiyatı 6,52 lira olan benzin 7,73 liraya; fiyatı 6,07 lira olan motorin 7,23 liraya; fiyatı 3,95 lira olan LPG oto gaz ise 4,41 liraya yükseldi. Bu süre içerisinde elektriğe yüzde 12,1; doğalgaza konutlarda yüzde 6,5; elektrik üretimi yapan santrallerde ise yüzde 22 oranında zam yapıldı.





TESİSİN NASIL YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL: Tesisle ilgili herhangi bir ihale yapılmamıştır. Bu tesis kapalı kapılar ardında pazarlık usulüyle mi ihale edilmiştir? Ayrıca söz konusu tesisin hangi yöntemle işletileceği de bilinmemektedir.





Erdoğan’ın açıkladığı gaz ‘müjdesi’, AKP iktidarı boyunca yapılan keşif haberlerini ve açıklamalarını gündeme getirdi. Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra basında çıkan ‘müjde’ haberlerini derleyen Jurno’nun öne çıkan başlıkları şu şekilde:





Hürriyet: Akçakoca’da doğalgaz bulundu (9 Eylül 2004)





Akçakoca açıklarında doğalgaz bulundu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Akçakoca açıklarında yapılan sondaj sonucu, Karadeniz’in ilk ekonomik ve ticari doğalgaz keşfini yaptıklarını açıkladı. Yıl sonuna kadar ciddi yatırımlar yapılarak, doğalgaz karaya çıkartılacak





DHA: Akçakoca’da doğalgazdan sonra petrol umudu (26 Kasım 2006)





TPAO Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Türkiye’nin Karadeniz’de bulunan ilk doğalgaz üretim tesisinde sona doğru gelindiğini, açıklarda ve daha derinlerde petrol bulacaklarından emin olduklarını söyledi.





AA: Karadeniz doğal gazı devreye girdi (20 Mayıs 2007)





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Akçakoca açıklarında çıkartılan doğalgazın Türkiye’de konutlarda tüketilen doğalgazın onda birini karşılayabildiğini söyledi.





Sabah: Karadeniz’de petrol ağa takıldı (26 Ağustos 2007)





Müjdeli haber önceki gün Meclis’te Cumhurbaşkanlığı 2. tur oylaması yapılırken geldi. Muharrem Sarıkaya, Enerji Bakanı Hilmi Güler’in verdiği müjdeli haberi yazdı.





Sabah: Sakarya’da doğalgaz bulundu (15 Mayıs 2009)





Kaynarca ilçesinde, TPO tarafından yapılan sismik araştırmalar sonrasında bölgede doğalgaza rastlanınca sondaj çalışması başlatıldı. TPAO bir süre önce Karadeniz Akçakoca açıklarında doğalgaz bulunması üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı aynı hat boyunda araştırma yaptı





AA: Yeni doğalgaz rezervi bulundu (17 Haziran 2010)





TPO’nun Batı Karadeniz açıklarında sürdürdüğü doğalgaz arama çalışmaları sırasında bin 600 metre derinlikte yeni rezerv bulunduğu bildirildi. Akçakoca sahilinin yaklaşık 14 kilometre açığında, denizin 100 metre derinliğinde yeni bir kuyu açılarak sondaj çalışması başlatıldı.





AA: TPAO’dan sevindiren Akçakoca açıklaması (29 Mart 2011)





TPAO Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Düzce’nin Akçakoca İlçesi açıklarındaki 4’üncü doğalgaz üretim platformunun devreye girmesiyle günlük 250 bin metreküp olan doğalgaz üretimlerinin 600 bin metreküpe çıktığını söyledi.





Bakan Yıldız: Petrol bulduk ama çıkaramıyoruz (25 Ağustos 2012)





Akçakoca açıklarındaki doğalgaz platformunda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hakkâri civarlarında önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştıklarını kaydetti. Yıldız, “Ancak hem özel sektör hem de TPAO petrolü terör nedeniyle aramaya başlayamadı” dedi.





Bakan Dönmez: Akçakoca’da bir doğalgaz keşfi oldu (29 Haziran 2020)





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye Petrolleri’nin kendi sondajıyla Akçakoca’da bir doğalgaz keşfi oldu. Rezerv yakaladılar. Üretim de yapılıyor. Batı Karadeniz tarafında böyle bir keşfimiz ve üretimimiz var. Karadeniz’den o açıdan biraz daha ümitliyiz” dedi.