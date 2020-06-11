Samanyolu Haber /Kültür / Kırgız gençten duygulandıran şarkı /11 Haziran 2020 15:55

Kırgız gençten duygulandıran şarkı

Kırgızistan’dan Tariel tarafından seslendirilen ve “Boz Üy” ismi verilen çadırın önünde çekilen videoda, “Çıktık dikenli yollara/Dönmemeye karar verdik/Söz verdik Allah’a/Geriye dönmeyeceğiz." denildi.

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SAMANYOLUHABER- Son zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaştığı videolu projelerle ile dikkati çeken "Ümit Nağmeleri" bu sefer Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sohbetlerinden ilham alınarak hazırladığı yeni bir çalışmayı yayınladı.

Kırgızistan’dan Tariel tarafından seslendirilen ve “Boz Üy” ismi verilen çadırın önünde çekilen videoda, “Çıktık dikenli yollara/Dönmemeye karar verdik/Söz verdik Allah’a/Geriye dönmeyeceğiz." denildi. 

HEY GİDİ GÜNLER

Hocaefendi yıllar önce yaptığı hem cami kürsülerinde hem de sohbetlerinde, “Bin dönemeç çıksa her zaman karşımıza hep aynı şeyi hep aynı şeyi söyleyecek ve dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. 

Videoda Hocaefendi'nin 1999 yılına kadar İstanbul Altunizade'de kaldığı yıllarda kullandığı FEM Dershanesi'nin 5'inci katından görüntüler de aldı.  



GERİYE DÖNMEYECEĞİZ

"ÇIKTIK DİKENLİ YOLLARA 
DÖNMEMEYE KARAR VERDİK 
SÖZ VERDİK BİZ ALLAH'A  
GERİYE DÖNMEYECEĞİZ   

BİN DÖNEMEÇ ÇIKSA 
HER ZAMAN KARŞIMIZA 
HEP AYNI ŞEYİ, HEP AYNI ŞEYİ 
SÖYLEYECEK, DÖNMEYECEĞİZ

ANCAK O ZAMAN YOLLAR DÜRÜLECEK, AŞILACAK
ANCAK O ZAMAN BU KÖPRÜLERDEN GEÇİLECEK 
DERELER TEPELER BEL KIRACAK, BOYUN BÜKECEK 
SÖZ VERDİK BİZ, HİÇ BİR ZAMAN DÖNMEYECEĞİZ

YENİ BİR İNSAN, YENİ BİR ZAMAN
YENİ BİR RUHLA YENİ BİR MANA
VEFASIZLIĞA RAĞMEN, ZOR ENGELLERE RAĞMEN
SÖZ VERDİK, DÖNMEYECEĞİZ…"
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