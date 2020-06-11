Kırgız gençten duygulandıran şarkı

SAMANYOLUHABER- Son zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaştığı videolu projelerle ile dikkati çeken "Ümit Nağmeleri" bu sefer Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sohbetlerinden ilham alınarak hazırladığı yeni bir çalışmayı yayınladı.
Kırgızistan’dan Tariel tarafından seslendirilen ve “Boz Üy” ismi verilen çadırın önünde çekilen videoda, “Çıktık dikenli yollara/Dönmemeye karar verdik/Söz verdik Allah’a/Geriye dönmeyeceğiz." denildi.
HEY GİDİ GÜNLER
Hocaefendi yıllar önce yaptığı hem cami kürsülerinde hem de sohbetlerinde, “Bin dönemeç çıksa her zaman karşımıza hep aynı şeyi hep aynı şeyi söyleyecek ve dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
Videoda Hocaefendi'nin 1999 yılına kadar İstanbul Altunizade'de kaldığı yıllarda kullandığı FEM Dershanesi'nin 5'inci katından görüntüler de aldı.
GERİYE DÖNMEYECEĞİZ
"ÇIKTIK DİKENLİ YOLLARA
DÖNMEMEYE KARAR VERDİK
SÖZ VERDİK BİZ ALLAH'A
GERİYE DÖNMEYECEĞİZ
BİN DÖNEMEÇ ÇIKSA
HER ZAMAN KARŞIMIZA
HEP AYNI ŞEYİ, HEP AYNI ŞEYİ
SÖYLEYECEK, DÖNMEYECEĞİZ
ANCAK O ZAMAN YOLLAR DÜRÜLECEK, AŞILACAK
ANCAK O ZAMAN BU KÖPRÜLERDEN GEÇİLECEK
DERELER TEPELER BEL KIRACAK, BOYUN BÜKECEK
SÖZ VERDİK BİZ, HİÇ BİR ZAMAN DÖNMEYECEĞİZ
YENİ BİR İNSAN, YENİ BİR ZAMAN
YENİ BİR RUHLA YENİ BİR MANA
VEFASIZLIĞA RAĞMEN, ZOR ENGELLERE RAĞMEN
SÖZ VERDİK, DÖNMEYECEĞİZ…"