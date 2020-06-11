Kırgız gençten duygulandıran şarkı

SAMANYOLUHABER- Son zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaştığı videolu projelerle ile dikkati çeken "Ümit Nağmeleri" bu sefer Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sohbetlerinden ilham alınarak hazırladığı yeni bir çalışmayı yayınladı.





Kırgızistan’dan Tariel tarafından seslendirilen ve “Boz Üy” ismi verilen çadırın önünde çekilen videoda, “Çıktık dikenli yollara/Dönmemeye karar verdik/Söz verdik Allah’a/Geriye dönmeyeceğiz." denildi.







HEY GİDİ GÜNLER





Hocaefendi yıllar önce yaptığı hem cami kürsülerinde hem de sohbetlerinde, “Bin dönemeç çıksa her zaman karşımıza hep aynı şeyi hep aynı şeyi söyleyecek ve dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.





Videoda Hocaefendi'nin 1999 yılına kadar İstanbul Altunizade'de kaldığı yıllarda kullandığı FEM Dershanesi'nin 5'inci katından görüntüler de aldı.













GERİYE DÖNMEYECEĞİZ







"ÇIKTIK DİKENLİ YOLLARA

DÖNMEMEYE KARAR VERDİK

SÖZ VERDİK BİZ ALLAH'A

GERİYE DÖNMEYECEĞİZ





BİN DÖNEMEÇ ÇIKSA

HER ZAMAN KARŞIMIZA

HEP AYNI ŞEYİ, HEP AYNI ŞEYİ

SÖYLEYECEK, DÖNMEYECEĞİZ





ANCAK O ZAMAN YOLLAR DÜRÜLECEK, AŞILACAK

ANCAK O ZAMAN BU KÖPRÜLERDEN GEÇİLECEK

DERELER TEPELER BEL KIRACAK, BOYUN BÜKECEK

SÖZ VERDİK BİZ, HİÇ BİR ZAMAN DÖNMEYECEĞİZ





YENİ BİR İNSAN, YENİ BİR ZAMAN

YENİ BİR RUHLA YENİ BİR MANA

VEFASIZLIĞA RAĞMEN, ZOR ENGELLERE RAĞMEN

SÖZ VERDİK, DÖNMEYECEĞİZ…"