Samanyolu Haber /Dünya / Kırgızistan, Rus banka kartlarına servis vermeyi durduracak /04 Nisan 2024 12:23

Kırgızistan, Rus banka kartlarına servis vermeyi durduracak

Kırgızistan, 5 Nisan’dan itibaren Rus banka kartlarına servis vermeyi durduracağını açıkladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Kırgızistan’da yerel ödeme sistemi operatörü Elkart, 5 Nisan'dan itibaren Rus Mir kartlarına hizmet vermeyi durduracağını duyurdu. Bu kararın nedeni, ABD'nin Mir ödeme sistemi operatörüne yönelik yaptırımları.

Elkart'ın açıklamasına göre, Mir kartlarına hizmetin durdurulmasının amacı, Kırgızistan'ın ödeme sistemine yönelik "ikincil yaptırım riskini en aza indirmektir." Bu durumda, Kırgızistan'da ATM'lerden nakit çekme veya Mir kartları aracılığıyla para transferi yapma işlemleri mümkün olmayacak. Ayrıca, internet ödemeleri ve POS terminallerinde kartla yapılan alışverişlerde de Mir kartlarıyla ödeme yapılamayacak.

Rus Mir ödeme sistemi sahibi NSPK, 23 Şubat'ta ABD'nin yaptırımları altına girmişti. NSPK, yabancı bankaların Mir kartlarını kabul etmeye devam edeceklerini, ödeme sisteminde yabancı ortaklarla çalışma konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Elcard'a 21 banka bağlıdır. Ancak, Eylül 2022'de ABD Hazinesi'nin Rus ödeme sistemlerini desteklediği gerekçesiyle yaptırım tehdidinde bulunmasının ardından en az 13 Kırgız bankası Mir ile çalışmayı reddetmişti.

Aynı şekilde, 30 Mart'tan itibaren Ermenistan'da ArCa'nın birleşik ödeme sistemine katılan bankalar da Mir kartlarına hizmet vermeyi sonlandırdı.

Rusya, Mir kartlarına uygulanan yaptırımları aşmaya çalışıyor

Rusya’nın Merkez Bankası, Mir kartlarına uygulanan yaptırımları aşmak için çeşitli önlemler üzerinde çalışıyor. Merkez Bankası'nın ilk başkan yardımcısı Olga Skorobogatova, ikincil yaptırım tehdidi nedeniyle Mir kartlarına hizmet vermeyi reddeden ülkelerdeki Rus bankalarının ATM ağını ve POS terminallerini genişletme olasılığını değerlendirdiklerini açıkladı.

Skorobogatova, yabancı ülkelerin ikincil yaptırım riskine rağmen altyapıyı genişletmek için Rusya ile sınır ötesi iş birliğine devam eden ülkeler olduğunu belirtti. Bu ülkelerin ATM'lerini ve POS terminallerini %100 oranında açtığını ifade etti. Ancak, söz konusu ülkelerin ismini açıklamadı.
Ayrıca, Skorobogatova, Merkez Bankası'nın yabancı ülkelerdeki fintech çözümlerini yenileme konusunda da çalışmalar yürüttüğünü ve bu projelerin Rus karşı taraflar için daha az risk oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, Rusya'nın Mir ödeme sistemi ile bağlantılı olarak 2030 yılına kadar 30 ülkeye ulaşma hedefinin ne olacağının yıl ortasında netleşeceğini belirtti.
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