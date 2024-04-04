Samanyolu Haber /Teknoloji / Google yapay zeka destekli aramalar için ücret almayı planlıyor /04 Nisan 2024 12:27

Google yapay zeka destekli aramalar için ücret almayı planlıyor

Google’ın çatı kuruluşu Alphabet, yapay zeka destekli arama motorunda premium özellikler için ücret almayı planlanladığı iddia edildi. İddia ismi açıklanmayan şirket yetkilileri tarafından doğrulandı

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Bloomberg HT’nin derlediği haberde Financial Times’a (FT) konuşan yetkililer Google’ın yapay zeka destekli arama motorunda premium özellikler için ücret almayı planladığı iddialarını doğruladı.

FT’nin aktardığına göre şu an viral sohbet robotu ChatGPT’nin versiyonu olan Gemini adlı yeni yapay zeka asistanına erişim sağlayan şirket, premium abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli arama özelliklerinin eklenmesi seçeneklerinin üzerinde çalışıyor.

Google kullanıcıların geleneksel arama motorundan ücretsiz faydalanabileceğini ve abonelerin arama sonuçlarıyla birlikte reklam görmeye devam edeceklerini söyledi.

Reuters’a açıklamada bulunan bir yetkili de reklamsız bir arama deneyimi üzerine çalışmayı düşünmediklerini söyledi. Google’ın amacının abonelik tekliflerini geliştirmek için yeni premium hizmetleri geliştirmek olduğunu söyledi.
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