Samanyolu Haber /Gündem / Zelensky: Rusya 300 bin kişilik seferberlik hazırlığında /04 Nisan 2024 12:21

Zelensky: Rusya 300 bin kişilik seferberlik hazırlığında

Ukrayna , Rusya'nın Haziran ayına yeni bir operasyon yapacağını iddia etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky,  Rusya'nın Haziran ayına yeni bir seferberlik hazırlığında olduğunu iddia etti. 

Kremlin ise Zelensky’nin Rusya'daki seferberlik sözlerine anında cevap verdi. 

Kremlin basın sözcüsü Dimitri Peskov, “Zelensky'nin Rusya'da yeni bir seferberlik dalgasına ilişkin sözleri doğru değil” açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Rusya'da 1 Haziran'a kadar 300 bin kişilik seferberliğin hazırlandığına ilişkin sözleri, Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yalanlandı.

3 Nisan'da Zelensky, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile düzenlediği basın toplantısında 300 bin Rus askerinin seferber edileceğini duyurdu. Aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı ayrıntıları belirtmedi ve bu bilginin kaynağının adını da vermedi.

Peskov, Life dergisine verdiği röportajda Zelensky'nin iddialarına yanıt verdi. Rus devlet başkanının sözcüsü, Rusya'da ek seferberliğe gerek olmadığını vurguladı. Vladimir Putin bunun hakkında defalarca konuştuğunu, Cumhurbaşkanı'nın, Rusya'da çok sayıda gönüllünün bulunduğunu vurguladığının altını çizdi.

Bir başka açıklama da Rusya Devlet Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov'dan geldi. Duma milletvekili Ukrayna cumhurbaşkanı Zelensky’nin, Rusya'nın yaz aylarında 300 bin kişiyi daha seferber etmeye hazırlandığını iddialarını yorumladı.

Kartapolov RTVI ile yaptığı röportajda, “Uzun süredir yetersiz olan Zelensky'yi neden dinleyesiniz ki? Rus Silahlı Kuvvetler personel alım sistemimiz, başta özel askeri operasyon görevleri olmak üzere, verilen tüm görevleri yerine getirmemize olanak sağlar. Hiçbir seferberlik olmayacak” dedi.

Devlet Duması milletvekili Andrei Gurulev ise 2 Nisan yine RTVI'de söylediği gibi, Rusya'da artık seferberliğe gerek olmadığını, ordunun tüm personel ihtiyaçlarının gönüllüler tarafından karşılandığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz bir buçuk hafta içinde sözleşme kapsamında hizmet etmek isteyenlerin sayısında keskin bir artış olduğunu bildirdi. Bakanlığın verilerine göre yılbaşından bu yana 100 binin üzerinde kişi sözleşmeli askerlik hizmetine girdi.
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