Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş seçimi kazanan belediye başkanlarıyla /04 Nisan 2024 12:16

Mansur Yavaş seçimi kazanan belediye başkanlarıyla

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 25 ilçeden 16’sını kazanan CHP’nin belediye başkanlarıyla yarın Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacak.

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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da 25 ilçeden 16’sını kazanan CHP’nin belediye başkanlarıyla yarın Anıtkabir’ ziyaret edecek. Mansur Yavaş, Anıtkabir ziyaretinin ardından ABB Merkez Binası önünde halkla buluşarak konuşma yapacak.

Yavaş’a Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak eşlik edecek.

CHP, AKP’DEN 10 MHP’DEN 3 İLÇEYİ ALDI
Seçimde, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Keçiören, Mamak ve Kahramankazan ilçeleri AKP’den; Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinin belediye başkanlıkları MHP'den CHP'ye geçti.
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