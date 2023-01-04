Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan'dan şarkıcılara playback yasağı /04 Ocak 2023 12:26

Kırgızistan'dan şarkıcılara playback yasağı

Kırgızistan, şarkıcıların halka açık konserlerde playback yapmasını yasakladı.

SHABER3.COM

Kırgızistan'da, halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemek yasaklandı. Karar 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Kırgızistan Kültür Bakanlığı Basın Servisi, gazetecilere verdiği demeçte, halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemeyi yasakladığını duyurdu. Kırgız medya kuruluşları, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kararın, Kültür Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandığını aktardı.

Cezalar belirsiz

Belge, tiyatro, sinema salonu, müze, kulüp, kütüphane ve spor salonlarında düzenlenen devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor. Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli.

Kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.
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