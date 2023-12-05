Samanyolu Haber /Gündem / Kırım’a 41 İHA ile saldırı gerçekleşti /05 Aralık 2023 13:51

Kırım’a 41 İHA ile saldırı gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Kırım'ı hedef alan ve Ukrayna’dan yönlendirilen toplamda 41 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

5 Aralık geceden sabaha kadar Azak Denizi ve Kırım üzerinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait toplam 41 İHA, farklı yönlerde farklı yöntemlerle etkisiz hale getirildi.

Moskova saatiyle 06.00 sıralarında Azak Denizi üzerinde 6 İHA'nın imha edildiği ve durdurulduğu bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda insansız hava araçları ile Kırım'daki bir petrol deposuna saldırmaya çalıştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İHA'ların nereye hedef alındığını belirtmeden imha edildiği bilgisini doğruladı.

Vesti Haber kanalına göre uçak tipi drone'lar sabah erken saatlerde Deniz Petrol Terminali'ne saldırmaya çalıştı. Bunlardan ilki havada patladı ve sadece parçaları petrol deposunun topraklarına düştü. İkinci İHA tanklardan birinin yaklaşık 70 metre uzağına düştü. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ayrıca Kırım'ın Saki ilçesine bağlı Molochny köyü yakınlarında Karadeniz kıyısında, içinde patlayıcı bulunan insansız bir Ukrayna Silahlı Kuvvetleri botu bulundu. Teknenin elektronik harp ekipmanıyla etkisiz hale getirildiği, ardından sahile vurduğu belirtiliyor.
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