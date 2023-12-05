Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiya’dan Rusya’ya 3 bin 500 İHA gönderilmeye çalışıldı /05 Aralık 2023 13:53

Finlandiya’dan Rusya’ya 3 bin 500 İHA gönderilmeye çalışıldı

Finlandiya'da, yaptırımları delerek Rusya'ya 3 bin 500 insansız hava aracı tedarikiyle ilgili önemli bir ceza davası açıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Nastayashaya Vremya kanalı tarafından verilen habere göre, Finlandiya gümrüğü, Rusya'ya İHA tedarik ettiğinden şüphelenilen iki yerel şirketin yanı sıra toplam değeri 2,5 milyon avroyu aşan çeşitli elektronik ve ekipmanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu haber bakanlığın web sitesinde yayınlandı. 

Gönderilen ürünler resmi olarak transit olarak tedarik ediliyordu ve diğer başka ülkelere ihracat gibi kayıt altına alınıyordu, ancak gerçekte Rusya'da kalıyordu. Gümrük yetkilileri her iki şirkette de teslimatlardan aynı kişinin sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Bahsi geçen şirketlerden birinin mal satın aldığı, ikincisinin ise bunları Rusya'ya gönderdiği düşünülüyor. Davada 6 kişi şüpheli olduğu açıklandı. Bunlardan ilki ise Eylül 2023'te tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya’dan Rusya’ya 3 bin 500 İHA gönderilmeye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:00:56