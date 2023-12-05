Finlandiya’dan Rusya’ya 3 bin 500 İHA gönderilmeye çalışıldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Nastayashaya Vremya kanalı tarafından verilen habere göre, Finlandiya gümrüğü, Rusya'ya İHA tedarik ettiğinden şüphelenilen iki yerel şirketin yanı sıra toplam değeri 2,5 milyon avroyu aşan çeşitli elektronik ve ekipmanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu haber bakanlığın web sitesinde yayınlandı.





Gönderilen ürünler resmi olarak transit olarak tedarik ediliyordu ve diğer başka ülkelere ihracat gibi kayıt altına alınıyordu, ancak gerçekte Rusya'da kalıyordu. Gümrük yetkilileri her iki şirkette de teslimatlardan aynı kişinin sorumlu olduğu sonucuna vardı.





Bahsi geçen şirketlerden birinin mal satın aldığı, ikincisinin ise bunları Rusya'ya gönderdiği düşünülüyor. Davada 6 kişi şüpheli olduğu açıklandı. Bunlardan ilki ise Eylül 2023'te tutuklandı.