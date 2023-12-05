Kanada'da Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Konferansı









Northern Justice Watch tarafından organize edilen Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Konferansı, 2-3 Aralık tarihlerinde Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleşti. Konferansa 5 farklı ülkeden 20 konuşmacı katıldı. Toronto Universitesi’nin Scarborough kampusunde 4 farkli insan haklari kurumunun isbirligiyle duzenlenen konferansta günümüzde ve yakın tarihte yaşanan soykırımlar, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar ele alındı. Uzmanlar yaptıkları sunumlarda, insanlık tarihinin yüz karası sayılabilecek bu suçların nedenlerini, nasıl işlendiklerini, suçluların nasıl yargılanabileceğini, halihazırda işlenmeye devam eden soykırım suçlarının nasıl önlenebileceğini detaylarıyla anlattı.





İki gün süren ve 9 panelden oluşan konferansta, devletlerin ve uluslararası kuruluşların bu suçları önleme ve hesap verilebilirlik adına yapmaları gerekenler tartışıldı. Sunumlarda özellikle Suriye, Afganistan, Ukrayna, Etiyopya, Çin, Myanmar, Doğu Türkistan ve Türkiye'de yaşanan zulümler, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen diğer suçların yargılanması ve önlenmesi için uluslararası toplum ve kuruluşlar göreve davet edildi. Konferans





Etkinliğin ana temaları arasında soykırım üzerine kavramsal tartışmalar, Ortadoğu'daki çatışmalar ve savaş suçları, bölgesel vaka çalışmaları ve soykırıma giden yollar, erken uyarı sistemleri ve müdahale stratejilerine vurgu yapılması yer aldı. Konferans ayrıca soykırımı ve insanlığa karşı suçları anlamak ve önlemek için akademik ve hukuki perspektiflerin önemini vurguladı ve farklı geçmişlere ve uzmanlık alanlarına sahip çeşitli konuşmacıları içerdi.





Konuşmacılar arasında:

• Amnesty Örgütü eski Kanada direktörü Alex Neve,

• Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç Uluslararası Komitesi gibi kuruluşlarda çeşitli önemli roller üstlenmiş, özellikle Sudan'daki Darfur krizine dikkat çekmesiyle tanınan İngiliz hekim ve insan hakları savunucusu Mukesh Kapila,

• Kanada Federal Hükümeti Milletvekili ve Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Kişiler Bakanı'nın Parlamento Sekreteri Sameer Zuberi,

• Uluslararası hukuk avukatı, insan hakları savunucusu ve yazar, aynı zamanda Soykırıma Karşı Koalisyon'un kurucu ortağı Dr. Ewelina Ochab,

• Ontario Tech Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Peter Stoett gibi önemli isimler yer aldı.









Etkinlik sonunda konuşmacılar, davetliler, ve etkinliği yerinde ya da internet üzerinden takip eden dinleyicilerden çok sayıda tebrik ve kutlama mesajları organizatörlere iletildi.

Northern Justice Watch, insanlığa karşı suçlar ve soykırım mağdurlarına destek sağlayan önde gelen bir Kanada merkezli kar amacı gütmeyen organizasyon.





Bu önemli konferans, küresel adalet, insan hakları ve barışın pekiştirilmesi amacıyla soykırım ve insanlığa karşı suçlar konusunda farkındalık yaratmayı ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi hedefledi. Konferans, soykırım ve insanlığa karşı suçlar hakkında derinlemesine tartışmalar ve anlayış geliştirmek için benzersiz bir platform sundu, aynı zamanda bu suçlarla sıklıkla ilişkilendirilen cezasızlığa meydan okuma ve çok sayıda ülkede mağdurların haklarını koruma misyonunu vurguladı.





Northern Justice Watch, Toronto'daki bu başarılı konferansın ardından, insan hakları alanındaki mücadelesini artarak sürdürme kararlılığını vurguluyor. Organizasyon, benzer etkinlikleri düzenleyerek soykırım ve insanlığa karşı suçlar konusunda sürekli farkındalık yaratmayı ve uluslararası toplumu bu konularda bilinçlendirmeyi hedefliyor.





Northern Justice Watch, bu tür etkinlikler aracılığıyla, adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması yönündeki çabalarını güçlendirmeyi ve genişletmeyi planlıyor, böylece küresel çapta daha etkili ve kalıcı bir değişim yaratmayı amaçlıyor.









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