Samanyolu Haber /Dünya / Kırım'daki petrol tesisinde yangın çıktı /30 Nisan 2023 10:30

Kırım'daki petrol tesisinde yangın çıktı

Kırım'ın liman kenti Sivastopol'daki bir petrol depolama tesisinde patlama sonucu büyük bir yangın çıktı. Kentin Moskova tarafından atanan valisi Mikhail Razvozhayev, sosyal medyadan yangının video ve fotoğraflarını yayınladı ve yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti.

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Rusya'nın atadığı yetkililer yangına iki İHA tarafından yapılan saldırıların yol açtığını söyledi, Ukrayna yangını "Tanrı'nın cezası" olarak tanımladı.

Yangını söndürme zorluğu açısından en yüksek derecede olarak tanımlayan Razvozhayev, son paylaştığı mesajda yaklaşık bin metrekarelik bir alanın söndürüldüğünü bildirdi.

Razvozhayev yangının insansız hava aracı saldırısı sonucu çıktığını ileri sürdü, ancak doğrudan Ukrayna'yı işaret etmedi.

Ukraynalı bir istihbarat yetkilisi ise patlamanın yaklaşık 40 bin ton kapasiteli 10 'dan fazla tankın yok edildiğini belirtti.

Ukrayna haber sitesi RBC'nin aktardığına göre Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü  Andriy Yusov "Bu, özellikle aralarında beş çocuğun da bulunduğu Uman'da öldürülen vatandaşlar için Tanrı'nın cezasıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Uman kentine 20'den fazla seyir füzesi ve iki insansız hava aracı fırlatarak düzenlediği saldırıda en az 23 kişinin yaşamını yitirdi.

Kurbanların neredeyse tamamı iki füzenin bir apartmana çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocuklarda bulunuyor.

Kırım'ın Rusya tarafından atanan valisi Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından Kırım Yarımadası üzerinde uçan iki İHA'nın hava savunma ve elektronik savaş güçleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Aksyonov da yangın nedeniyle can kaybı olmadığını ve yarımadanın yakıt stoku açısından bir sorun teşkil etmediğini belirtmişti.

Kırım'a yönelik saldırılar

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım, geçen yıl Moskova yönetiminin başlattığı Ukrayna'yı tam teşekküllü işgalinden bu yana sıklıkla saldırılara maruz kaldı. Rus yetkililer bu saldırılardan dolayı Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.

Razvozhayev hafta başında Rus ordusunun limana saldırmaya çalışan bir Ukrayna deniz İHA'sını imha ettiğini ve bir diğerinin de havaya uçarak birkaç apartmanın camlarını kırdığını, ancak başka bir zarar vermediğini bildirmişti.
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