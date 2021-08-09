Samanyolu Haber /Medya / Türkiye'de yaşayan Kırımlılar'a ardı ardına korkunç infazlar /09 Ağustos 2021 15:02

Türkiye'de yaşayan Kırımlılar'a ardı ardına korkunç infazlar

Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye müdürü Aydın Taş ofisinde ölü bulundu. Olayın bir cinayet olabileceği dile getiriliyor.

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Türkçe, Rusça, İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş hayatını kaybetti.

QHA'nın internet sitesinde Taş'ın ölümüne ilişkin, “Kırım Haber Ajansı’nın Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş bugün hayatını kaybetti. QHA olarak Türkçe Yayın Yönetmenimiz Aydın Taş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” ifadeleri kullanılırken ölüm nedenine dair bir bilgiye ise yer verilmedi.

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKSİD) Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel ise Taş'ın ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Geçen hafta kaybolan Kırım'da Ayder Cumaladdinov asılarak ölü bulundu. Yine bugün Kırım’da Osman Acıosmanov asılar ölü bulundu. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Neler oluyor!!?" diyerek cinayet ve mafyatik infaza dikkat çekti.




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