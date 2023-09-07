Kırklareli'deki selde ölü sayısı arttı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selin ardından kayıp olarak aranan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.







Bu arada selde hayatını kaybedenlerin tatil yaptığı 'Sisli Vadi' bungalov evlerin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak, 'Karma çiftlik', 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.





Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli öğretmen Raile Şimşek'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün de Raile Şimşek'in kayıp olarak aranan eşi Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.







'RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLDİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 6 kişinin öldüğü, sel felaketinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Tunç, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.





SAHİBİ ARANIYOR



Gazete Duvar'da yer alan habere göre bir turizm gıda tarım ve hayvancılık şirketi üzerine kayıtlı bungalov evlerin işletmecisi olduğu belirtilen ve gözaltı kararı verilen Bülent B'nin aranmasının sürdüğü belirtildi. 'SisliVadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'Karma çiftlik', olarak gösterildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımlarının yapıldığı resmi internet sitesi ile bazı sosyal medya hesaplarının olayın ardından kapatıldığı görüldü.





'DOĞADA UYANMAK, DOĞAYA UYANMAK' ADI ALTINDA TANITIM YAPMIŞLAR

Bungalov evlerin tanıtımını şirket, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' adı altında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı görüldü. Taş evler, teras evler, tiny house, ahşap çiftlik evi, ikiz ahşap evler, ikiz Safranbolu evinin bulunduğu belirtilen tanıtımlarda, "SisliVadi İğneada'da; doğanın ortasında, doğayla bir olmak ve oksijeni bol, stresi az bir deneyim yaşamak ister misiniz? Her anının tadını doyasıya çıkaracağınız konfor ve doğanın bir arada olduğu benzersiz bir tatil SisliVadi İĞneada, ekolojik doğal yaşam çiftlimizde sizi bekliyor. İster çiftlik evlerimizden birinde, ister kendi çadırınız ya da karavanınızla konaklayabilir, ister günü birlik misafirimiz olabilir, eşsiz manzaramızda keyfinize keyif katacak açık büfe kahvaltıya ya da gün boyu yemek hizmeti vermeye başlayan restoranımıza gelebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.