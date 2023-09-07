Kılıçdaroğlu kurmaylarına İstanbul için talimat verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) haftalar önce başlayan ilçe kongrelerinde süreç bu hafta sona eriyor.







İsmail Küçükkaya, Eylül ayı ortası itibarıyla başlayacak il kongrelerine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına 'İstanbul' talimatı verdiği aktardı.





"KAVGA DÖVÜŞ OLMADAN ŞU KURULTAYI YAPIN"

Küçükkaya, Halk TV'deki 'Yeni Bir Sabah' adlı programında şu kulis bilgisini paylaştı:





"Kılıçdaroğlu kurmaylarına talimat vermiş. 'İstanbul'da kavga dövüş olmadan şu kurultayı yapın. Mümkünse uzlaşarak bir il başkanı seçin, tek adayla gidilebilirse çok iyi olur' şeklinde bir talimat verdiğini, 'Bu konuda çalışın dediğini' duyuyoruz."