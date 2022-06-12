Samanyolu Haber /Gündem / "Kişi başına 1.000 dolar..." /12 Haziran 2022 19:32

"Kişi başına 1.000 dolar..."

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayan ve son günlerde daha aktif olarak siyasetin içinde yer alan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan'dan mülteci sorunu için de farklı bir öneri geldi.

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Genç Parti Genel Başkanı olarak katıldığı seçimlerdeki uç vaatleriyle dikkatleri üzerine çeken ve akıllarda yer eden Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan'dan mülteci sorunu için de farklı bir öneri geldi.

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayan ve son günlerde daha aktif olarak siyasetin içinde yer alan Uzan, mülteci konusuyla ilgili de bir paylaşımda bulundu.

Son dönemde katıldığı farklı YouTube programlarında ve Twitter üzerindeki konuşmalarında siyasete yeniden ısındığının mesajlarını verip medyaya da Ekim ayı ile birlikte terar döneceğini duyuran Uzan, mülteci sorununun kendi görüşüne göre çözümünü ise şu paylaşımla açıkladı:

Mülteci probleminin NET çözümü: Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek. Problem satın alınacak.

İşte Uzan'ın o paylaşımı:


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