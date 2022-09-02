"Kişi başına milli gelir 9500 dolara dayandı"





Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı.



Ekonomik kriz ortamının sürdüğü Türkiye'de zam haberleri ardı ardına gelirken vatandaşlar bütçelerini dengelemek için büyük uğraş veriyor. Açıklanan rakamlarda Türkiye ekonomisinin büyüdüğü belirtilirken, vatandaşlar gündelik hayatta bunun bir yansımasını göremiyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise milli gelirin şuanda kişi başına 9 bin 500 dolara dayandığını söyledi.İstanbul’da düzenlenen AKP İl Danışma Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli gelirin şuanda kişi başına 9 bin 500 dolara dayandığını söyledi.Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, tuzağı bozmaya kararlıyız. Seçim gününe kadar çok çalışarak AK Parti bayrağını İstanbul burçlarının en zirvesine dikmeye hazır mıyız?