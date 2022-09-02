Samanyolu Haber /Gündem / "Kişi başına milli gelir 9500 dolara dayandı" /02 Eylül 2022 22:50

"Kişi başına milli gelir 9500 dolara dayandı"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli gelirin şuanda kişi başına 9 bin 500 dolara dayandığını söyledi.

SHABER3.COM

Ekonomik kriz ortamının sürdüğü Türkiye'de zam haberleri ardı ardına gelirken vatandaşlar bütçelerini dengelemek için büyük uğraş veriyor. Açıklanan rakamlarda Türkiye ekonomisinin büyüdüğü belirtilirken, vatandaşlar gündelik hayatta bunun bir yansımasını göremiyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise milli gelirin şuanda kişi başına 9 bin 500 dolara dayandığını söyledi.
 Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul’da düzenlenen AKP İl Danışma Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli gelirin şuanda kişi başına 9 bin 500 dolara dayandığını söyledi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, tuzağı bozmaya kararlıyız. Seçim gününe kadar çok çalışarak AK Parti bayrağını İstanbul burçlarının en zirvesine dikmeye hazır mıyız?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Kişi başına milli gelir 9500 dolara dayandı" Sonraki Haber >>

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:02:24